Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 761мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Трамп объявил о своей победе на выборах

Трамп объявил о своей победе на выборах

5 556
39 комментариев

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками в Палм-Бич штата Флорида ночью 6 ноября. Трамп станет 47-м главой Белого дома.

В обращении к сторонникам Трамп заявил, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории США. Говоря о своем результате на выборах, он сказал, что это «политическая победа, которую прежде не знала история США».

Трамп впервые был избран президентом в 2016 году, победив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл перевыборы президенту Джо Байдену.

Окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
Абрикосов
57 минут
Поздравляем!
BobCat2
49 минут
В свой прошлый срок Трамп как-то не оправдал ожиданий простых россиян - не изгнал Обаму из наших парадных. Может хоть на этот раз поможет...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30