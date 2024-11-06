Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками в Палм-Бич штата Флорида ночью 6 ноября. Трамп станет 47-м главой Белого дома.

В обращении к сторонникам Трамп заявил, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории США. Говоря о своем результате на выборах, он сказал, что это «политическая победа, которую прежде не знала история США».

Трамп впервые был избран президентом в 2016 году, победив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл перевыборы президенту Джо Байдену.

Окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании.