Трамп побеждает Харрис в ключевом штате Пенсильвания

Трамп побеждает Харрис на выборах в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2%, сообщает Associated Press после подсчета 90% голосов.

Также он, по данным АР после подсчета 59% голосов, сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане с 52,3% против 46% у Харрис. Лидирует он и в колеблющемся штате Невада (после подсчета 4% голосов).

Как сообщает AP, Трамп победил в двух колеблющихся штатах и лидирует в остальных пяти.

Голосование в США уже завершилось, последним закрылся избирательный пункт Адъяк на Алеутских островах в самом западном населенном пункте США с населением порядка 150 человек. Напомним, Трамп собирается выступить перед избирателями, а Камала Харрис свое выступление отменила.