Убиенная белка, отстреленное ухо, Трамп в McDonald's и мусоровозе. Самая яркая президентская кампания в США

Источник: скриншот youtube.com







Самые странные выборы в Соединенных Штатах завершаются. 5 ноября страна узнает имя своего лидера на ближайшие 4 года. «Фонтанка» объясняет, почему о 47-х выборах президента в СМИ говорят: «Это было занятное шоу».

Не хотели допускать к выборам Трампа, а запретили баллотироваться Байдену

Интрига, допустят или не допустят Дональда Трампа до участия в президентской гонке, держалась до марта 2024 года из-за возбужденных против него уголовных дел. Верховный суд разрешил ему баллотироваться.

Никогда еще в истории США противостояние демократов и республиканцев не происходило между 80-летними кандидатами: Дональду Трампу — 78 лет, Джо Байдену — 81 год. Они же боролись за президентский пост и во время предыдущей избирательной кампании, но 4 года назад были все-таки моложе. К нынешней — возраст и состояние здоровья представителя демпартии сначала были предметом злых шуток СМИ, а после исторических дебатов, назначенных необыкновенно рано — на конец июня, — стало понятно, что Джо Байден уже не тянет. Соратники, по сути, вынудили его снять свою кандидатуру.

В августе на съезде демократов однопартийцы проголосовали за вице-президента Камалу Харрис, несмотря на то что единодушной поддержки у нее не было. Поначалу даже Байден, выбывая из гонки, не собирался ее поддерживать. Самой сомневающейся в ее способности возглавить страну стала чета Обам. Но и они в конце концов поддержали Камалу.

Мир почти полгода наблюдал за самой неприличной избирательной кампанией в США. В России, например, по данным ВЦИОМ, следили за ее ходом 60 процентов россиян.

Три попытки, три составные части кампании

Выборы в США сделали для СМИ новостную повестку обычно скупого на события лета. Съезды партий, на которых утверждались кандидатуры на пост президента, митинги и выступления с разоблачениями стали лишь фоном для первого и самого громкого покушения на Трампа. Оно было совершено 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Погиб участник митинга, двое тяжело ранены.

У кандидата в президенты поцарапано ухо, из него течет кровь. Охранники пытаются увести его к автомобилю, но он, вырываясь, разворачивается и вскидывает вверх зажатый кулак, угрожая своим оппонентам. Это фото называли судьбоносным — рейтинг Трампа вырос буквально на следующий день после покушения. Но в августе — сентябре на волне выхода из избирательной гонки Байдена и его замены на Харрис о подвиге стали забывать.

После неудачных дебатов Трампа и Харрис случилась еще одна попытка избавиться от Трампа. 15 сентября в гольф-клубе во Флориде агент секретной службы заметил торчащий из кустов ствол автомата АК-47. Там прятался сторонник Демократической партии и Украины Райан Уэсли, а когда он попытался скрыться, его задержали. В кустах обнаружили автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

Тут в России начали вспоминать «Бандитский Петербург» и цитировать Антибиотика: «Что-то часто в нашего Серёжу в последнее время стрелять начали, так ведь и попасть могут».

Но и с третьего раза «не попали». В Калифорнии 12 октября, в районе, где должен был выступать перед сторонниками Трамп, полицейские задержали 49-летнего мужчину после того, как в его машине было обнаружено ружье (дробовик), заряженный пистолет и запасной магазин. Шериф округа Риверсайд предположил, что предотвращено очередное покушение на убийство кандидата на пост 47-го президента США, но ФБР посчитало, что покушения не было.

Эта последняя попытка, если она таковой была, состоялась уже после дебатов вице-президентов от республиканцев — Джей Ди Вэнса, от демократов — Тима Уолза. Они лишь подтвердили, что Вэнс — «еще больший трампист, чем сам Трамп». И если победит республиканец, Вэнс станет для него страховкой от будущих покушений — в соответствии с Конституцией США, когда действующий президент не может исполнять свои полномочия, его заменяет вице-президент до конца срока.

Плюс Илон Маск

Заметный эффект от первого покушения на Трампа — публичная поддержка от богатого и эпатажного американца Илона Маска. В соцсети Х он опубликовал свое интервью с кандидатом от республиканцев в середине августа, в котором среди прочего поговорили о Владимире Путине. «Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», — сказал Трамп. Потом он анонсировал создание комиссии по вопросам эффективности правительства США, которую возглавит Илон Маск. Тот в свою очередь объявил о розыгрыше миллиона долларов среди избирателей в ключевых штатах. А 6 октября на предвыборном митинге в Пенсильвании — сюрприз: глава SpaceX и Tesla Motors выскочил на сцену во время речи Трампа в кепке с лозунгом MAGA — Make America great again — и выступил в его поддержку.

Гаитяне не едят кошек

Республиканцы требуют борьбы с нелегальной миграцией. В ход идут газетные утки, в итоге работающие против самих республиканцев. Так, Камала Харрис на дебатах опровергла фейк про гаитян, которые заполонили Спрингфилд и крадут у местных жителей кошек и собак, чтобы съесть их. В итоге в конце сентября организация Haitian Bridge Alliance, представляющая гаитянских иммигрантов, подала в суд на Дональда Трампа и Джеймса Ди Вэнса.

У республиканцев — «белочка»

2 ноября стало известно о том, что власти США забрали и усыпили белку по имени Пинат («Арахис»), которая прожила в американской семье из штата Нью-Йорк 7 лет и стала героиней соцсетей. Отобрали и енота Фреда, сославшись на жалобы по поводу незаконного содержания диких животных.

Нью-Йорк — оплот демократов. Но кажется, что убитая белка может пошатнуть их позиции — соратники Трампа по полной использовали убийство животного в его избирательной кампании. К шельмованию демократических властей штата подключился и Маск: «Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту», мол, Трамп теперь будет спасать всех белок. Республиканец Робби Старбак собрался мобилизовать избирателей на поддержку представителя своей партии ради невинно убиенной белки.

«А тебя, мусор, никто не спрашивает!»

Дональда Трампа называют шоуменом. Но повод для его шоуменства и для фантазии его пиарщиков нередко создавали демократы. Досадная, но вовремя случившаяся — накануне общенародного голосования — оговорка Джо Байдена сделала завершение республиканской кампании красивым. Якобы президент назвал в своей речи избирателей Трампа мусором, после того как сопровождавший республиканца в предвыборном марафоне юморист Тони Хинчклифф обозвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора».

По сути, команда Трампа дала маху — комик выступил очень неполиткорректно, это был провал. А под шквал огня попали демократы. Байден помог. И изменения стенограммы его выступления не имели значения, когда республиканцы надели яркие оранжевые жилеты (спецодежду мусорщиков) и продефилировали по Висконсину. А Трамп, тоже в жилете, общался с избирателями и журналистами из кабины мусоровоза («Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена») с надписью «TRUMP» и лозунгом MAGA.

«Тупой, еще тупее»

С тех пор как Трамп борется за кресло президента США, выборы в Америке перестали быть томными. Но эти превзошли все границы дозволенного. Этики и политкорректности на них нет от слова совсем. И обзывательства друг друга фашистами — не крайняя степень хамства. В этой кампании Трамп публично называл Байдена «глупым ублюдком», тупым за то, что тот призывал его посадить, его сторонников — продажными, «преступным кланом Байдена», предлагал тестирование умственных способностей.

Насчет измерения IQ по Трампу прошлась Камала Харрис на фоне трамповской характеристики Байдена и Харрис — «умственно отсталые». Будучи моложе почти на 20 лет, она уверена в том, что превзойдет Трампа по показателю IQ. Тем временем Трамп не блещет разнообразием и Камалу Харрис тоже называет «тупой как пробка», впрочем, ей и другим демократам во власти доставались еще более ужасные оскорбления. Но чаще всего Трамп обвинял ее во лжи. Например, в ответ на рассказ Харрис о работе в «Макдоналдсе» во время учебы в колледже он надел фартук и встал за плиту в ресторане сети в Пенсильвании. Пожарил картошку фри, раздал ее бесплатно через окно «навынос» и тут же устроил пресс-конференцию, обвинив соперницу в обмане: «Я проработал в McDonald's на 15 минут больше, чем Камала».

СМИ соскакивают с демократической иглы?

Сначала от участия в выборах на чье-либо стороне отказался Марк Цукерберг и заявил, что пользователям его соцсетей хочется «видеть меньше политического контента», поэтому его сервисы «будут играть меньшую роль на этих выборах, чем в прошлом». Это произошло в июле, через несколько дней после первого покушения на Трампа. А практически накануне выборов СМИ, традиционно поддерживающие демократов, — Los Angeles Times, Washington Post, USA Today — тоже заявили о нейтралитете.

Тем временем в Америке перестают верить соцопросам, а больше доверяют информации от букмекеров. Те говорят, что ставки на выигрыш Трампа росли весь октябрь, а по состоянию на 3 ноября составляли 64,6%, Камалы Харрис — 34,3%. Опросы такой разрыв не подтверждают, в большинстве из них шансы на победу — едва ли не 50х50.

За кого Россия?

Хоть Владимир Путин и говорит, что выбор фаворитов остается за американским народом, по его словам, после того, как избирательную гонку покинул Джо Байден, мы — за Камалу Харрис. Потому что «Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее все хорошо» и, возможно, она «воздержится» от новых санкций против России.

5 ноября завершится общенародное голосование и станут известны его предварительные итоги. Окончательные — через 1-2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования.

После выборов и демократы, и республиканцы обещают продолжение. Ни одна, ни другая стороны не намерены признавать поражение.