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    Марк Цукерберг отказался поддерживать Байдена или Трампа в ходе предвыборной кампании

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    Основатель компании Meta* (владеет Facebook** и Instagram**) Марк Цукерберг отказался поддержать одного из двух кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа или Джо Байдена. В интервью Bloomberg он заявил, что «не планирует» каким-либо образом участвовать в выборах.

    Он также отметил, что пользователям его сервисов хочется «видеть меньше политического контента» и соцсети «будут играть меньшую роль на этих выборах, чем в прошлом». По мнению Цукерберга, в настоящее время люди больше увлечены общением друг с другом, нежели политикой, хотя грядущие выборы он назвал выдающимся историческим событием.

    В то же время Цукерберга впечатлила реакция Трампа после недавнего покушения: он назвал жест раненого кандидата в президенты, размахивавшего кулаком с американским флагом, одной из самых крутых вещей, которые он когда-либо видел в своей жизни.

    Вскоре после покушения свою поддержку Трампу выразил Илон Маск.

    *Запрещена в России как экстремистская организация.

    **Запрещены на территории России.

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