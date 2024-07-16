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    WSJ: Маск планирует ежемесячно выделять 45 млн долл. комитету в поддержку Трампа

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    5 комментариев

    Бизнесмен Илон Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа, сообщил 15 июля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

    Кроме того, по информации издания, этот политический комитет поддерживают соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, спортсмены и предприниматели близнецы Уинклвосс, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт (в 2019 году президент Трамп выдвинул её на должность постоянного представителя страны при ООН) и ее супруг миллиардер Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

    Комитет под названием America PAC создан в июне. Он будет фокусироваться на регистрации новых избирателей и активизации досрочного голосования.

    Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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    Илон МаскДональд ТрампВыборы в США
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    Комментарии 5

    Йёхан16 Июл 2024 в 09:50
    Вот станет Трампушка президентом в Америке, и Маск окупит все затраты + снимет сливки с роста битка.
    +0−0
    ProstoZloy16 Июл 2024 в 09:19
    Интересно, это будет считаться благотворительностью, не облагаемой налогами? ;)
    +2−0
    DanCitizen16 Июл 2024 в 08:36
    Вот насколько очевидно, что хороший бизнесмен не всегда хороший политик, а даже совсем наоборот
    +4−2
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