Подозреваемому было 20 лет, у Трампа прострелено ухо. Что известно о первом за полвека покушении на кандидата в президенты США

Покушение на Дональда Трампа, который баллотируется в президенты США от республиканцев, было совершено 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. На видео из прямой трансляции во время речи Трампа слышны три выстрела, после чего он хватается за голову и пригибается, его укрывает служба охраны, а выстрелы начинают звучать чаще и беспорядочнее.

В стрельбе погиб один участник митинга, еще двое тяжело ранены, все взрослые. Следствие пока не раскрывает имена. Кевин Ройек, специальный агент, ответственный за отделение ФБР в Питтсбурге назвал удивительным то, что подозреваемый успел выстрелить несколько раз.

