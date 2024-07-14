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    Подозреваемому было 20 лет, у Трампа прострелено ухо. Что известно о первом за полвека покушении на кандидата в президенты США

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    32 комментария
    Фото: Gene J. Puskar / AP / TASS
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    Покушение на Дональда Трампа, который баллотируется в президенты США от республиканцев, было совершено 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. На видео из прямой трансляции во время речи Трампа слышны три выстрела, после чего он хватается за голову и пригибается, его укрывает служба охраны, а выстрелы начинают звучать чаще и беспорядочнее.

    NTD.com

    Трампа увели со сцены, он успел вскинуть руку в ободряющем жесте. По СМИ разошелся снимок, который уже сравнивают с легендарным фото «Водружение флага над Иводзимой».

    В стрельбе погиб один участник митинга, еще двое тяжело ранены, все взрослые. Следствие пока не раскрывает имена. Кевин Ройек, специальный агент, ответственный за отделение ФБР в Питтсбурге назвал удивительным то, что подозреваемый успел выстрелить несколько раз.


    Трамп сразу заявил, что чувствует себя нормально, его сын рассказал, что отец в отличном расположении духа. Позже кандидат в президенты США от республиканцев рассказал, что услышал выстрелы и почувствовал, как рвется кожа на ухе, было много крови. У него повреждена верхняя часть правого уха. Сейчас Трамп вернулся в Нью-Джерси и намерен остаться на ночь в своем гольф-клубе. Сообщается, что запланированный съезд партии в Милуоки никто отменять не собирается.

    Стрелок был ликвидирован снайперами Секретной службы. Он находился на крыше рядом с местом проведения митинга, у него была полуавтоматическая винтовка типа AR-15. Сразу возникло несколько версий по поводу его личности, в СМИ появились видео якобы записанного перед нападением обращения. Спустя несколько часов ФБР назвала в качестве подозреваемого 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса, WP пишет, что Крукс является членом республиканской партии. Однако NYT отмечает, что в 2021 году он пожертвовал 15 долларов организации Progressive Turnout Project — «либеральной группе по привлечению избирателей, причем сделал это через «через демократическую платформу пожертвований». Криминального прошлого за ним не замечено.

    Фото: схема / nytimes.com
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    Президент США Джозеф Байден выступил с экстренным сообщением, в котором осудил такие акты насилия и заявил, что Трамп должен был иметь возможность провести кампанию без препятствий. На прямой вопрос, считает ли он случившееся покушением, Байден ответил, что у него есть мнение, но недостаточно фактов. Он подчеркнул, что пытается связаться с Трампом. Позже, как пишет AP, у них состоялся разговор.

    Автор: Associated Press / YouTube

    NYT напоминают, что с момента, когда кандидат в президенты в последний раз был убит или пострадал в покушении, прошло 42 года. Речь о Джордже Уоллесе, губернаторе штата Алабама, которого серьезно ранили в 1972 году. Последним убитым был Роберт Кеннеди за 4 года до этого.

    Фото: Gene J. Puskar / AP / TASS
    Фото: схема / nytimes.com

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    Комментарии 32

    Spirit_5e4d86fa7e07914 Июл 2024 в 11:48
    Постановка для поднятия рейтинга. Стреляли холостыми. У Трампа что то уже было за ухом, чтобы его можно было легко повредить. Странно что не было никакой паники. Люди сидящие за Трампом продолжали спокойно все наблюдать, жуя попкорн как в кинотеатре. Действия охраны вообще похожи на действия ПТУшников.
    +0−1
    Certain_Friend14 Июл 2024 в 11:46
    Быстрая ликвидация стрелка, покушавшегося на Трампа, может говорить о том, что его заранее держали на прицеле. И как только получили команду, сразу ликвидировали.
    +0−0
    Марти МакФлай14 Июл 2024 в 11:44
    Мощный старик(с)
    +0−0
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