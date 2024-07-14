Подозреваемому было 20 лет, у Трампа прострелено ухо. Что известно о первом за полвека покушении на кандидата в президенты США

Покушение на Дональда Трампа, который баллотируется в президенты США от республиканцев, было совершено 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. На видео из прямой трансляции во время речи Трампа слышны три выстрела, после чего он хватается за голову и пригибается, его укрывает служба охраны, а выстрелы начинают звучать чаще и беспорядочнее.
NTD.com
Трампа увели со сцены, он успел вскинуть руку в ободряющем жесте. По СМИ разошелся снимок, который уже сравнивают с легендарным фото «Водружение флага над Иводзимой».
В стрельбе погиб один участник митинга, еще двое тяжело ранены, все взрослые. Следствие пока не раскрывает имена. Кевин Ройек, специальный агент, ответственный за отделение ФБР в Питтсбурге назвал удивительным то, что подозреваемый успел выстрелить несколько раз.
Трамп сразу заявил, что чувствует себя нормально, его сын рассказал, что отец в отличном расположении духа. Позже кандидат в президенты США от республиканцев рассказал, что услышал выстрелы и почувствовал, как рвется кожа на ухе, было много крови. У него повреждена верхняя часть правого уха. Сейчас Трамп вернулся в Нью-Джерси и намерен остаться на ночь в своем гольф-клубе. Сообщается, что запланированный съезд партии в Милуоки никто отменять не собирается.
Стрелок был ликвидирован снайперами Секретной службы. Он находился на крыше рядом с местом проведения митинга, у него была полуавтоматическая винтовка типа
Президент США Джозеф Байден выступил с экстренным сообщением, в котором осудил такие акты насилия и заявил, что Трамп должен был иметь возможность провести кампанию без препятствий. На прямой вопрос, считает ли он случившееся покушением, Байден ответил, что у него есть мнение, но недостаточно фактов. Он подчеркнул, что пытается связаться с Трампом. Позже, как пишет AP, у них состоялся разговор.
Автор: Associated Press / YouTube
NYT напоминают, что с момента, когда кандидат в президенты в последний раз был убит или пострадал в покушении, прошло