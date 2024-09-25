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    Гаитяне подали в суд на Трампа. Кандидат в президенты заявлял, что иммигранты из Гаити едят в США кошек, собак и диких животных

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    Представители некоммерческой организации Haitian Bridge Alliance, представляющей гаитянских иммигрантов, подали в суд на Дональда Трампа и Джеймса Ди Вэнса, кандидатов на посты президента и вице-президента США, после их слов о том, что гаитяне в Спрингфилде едят кошек и собак местных жителей и диких животных. Об уголовных обвинениях в адрес экс-президента 25 сентября пишет NBC News со ссылкой на документы суда.

    «За последние две недели и Трамп, и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде, штат Огайо, — сообщил Герлин Джозеф, соучредитель и исполнительный директор Haitian Bridge Alliance. — Вместе они распространили и усилили опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных».

    Городские власти неоднократно заявляли, что утверждения о том, что гаитянские иммигранты прибыли в Спрингфилд нелегально, не соответствуют действительности. Чиновники в Спрингфилде также заявили, что обвинения беспочвенны, а полиция в своем заявлении отметила, что «не было никаких достоверных сообщений» о том, что гаитянские иммигранты причиняют вред домашним животным.

    Трамп обвинил гаитянских иммигрантов в том, что они поедают домашних животных американцев, во время дебатов с Камалой Харрис 10 сентября. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс. В Спрингфилде проживают порядка 15 000 выходцев из Гаити.

    «Если бы кто-то другой нарушил работу государственных служб, подавал ложные сигналы тревоги и занимался телекоммуникационным преследованием так, как это делали Трамп и Вэнс с их неустанной и настойчивой ложью, — даже после того, как губернатор и мэр заявили, что их слова ложны, — их бы уже арестовали, — заявил Чандра во вторник в своем заявлении. — Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас».

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    Дональд ТрампОбвиненияГаитиИммигрантыДомашние животные
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