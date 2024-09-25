Гаитяне подали в суд на Трампа. Кандидат в президенты заявлял, что иммигранты из Гаити едят в США кошек, собак и диких животных

Представители некоммерческой организации Haitian Bridge Alliance, представляющей гаитянских иммигрантов, подали в суд на Дональда Трампа и Джеймса Ди Вэнса, кандидатов на посты президента и вице-президента США, после их слов о том, что гаитяне в Спрингфилде едят кошек и собак местных жителей и диких животных. Об уголовных обвинениях в адрес экс-президента 25 сентября пишет NBC News со ссылкой на документы суда.

«За последние две недели и Трамп, и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде, штат Огайо, — сообщил Герлин Джозеф, соучредитель и исполнительный директор Haitian Bridge Alliance. — Вместе они распространили и усилили опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных».