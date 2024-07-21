Звезда Камалы Харрис зажглась: Байден поддержал ее кандидатуру от демократов на выборах

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке, но останется на посту до истечения срока полномочий. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис. Каких еще кандидатов в кандидаты предлагали в США вместо Байдена, «Фонтанка» ранее обсудила с Викторией Журавлевой, старшим научным сотрудником сектора внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений.



Фото: Жирар. Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Камала Харрис, вице-президент США Камала Харрис известна на общенациональном уровне, поэтому ее шансы стать кандидатом в президенты от демократов были высокими. С ней партия будет чувствовать себя более уверенно. Хотя, конечно, ее возможности выиграть у Трампа вовсе неочевидны. Потому что она женщина, да еще и не белая. В избирательной гонке-2016 даже белая женщина не смогла победить.

Ее выбрали в вице-президенты с посылом, что это новое поколение партии — женщина, молодая и представитель меньшинства, все срослось. Так себя видит партия, точнее, такой образ она хочет создавать. 4 года назад все обсуждали, что, если вдруг с Байденом что-то случится, Харрис станет президентом. Даже были версии по поводу заговора, якобы Байден проведет ее в Белый дом и позже отдаст ей пост.

Мне кажется, она может оказаться звездой, которая не зажглась. В первые месяцы вице-президентства Харрис ждали, что она себя проявит как яркий политик, но этого не случилось. Более того, именно ее обвинили в провале миграционной политики. И тут сложилась ситуация, когда никто другой, кроме нее. Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США Несмотря на то, что опросы показали, что Хилари Клинтон могла бы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах — 42% на 41% — это гипотетический счет. Она уже один раз проиграла, причем именно Трампу, что для партии важно. Кроме того, она тоже очень сильно в возрасте (1947 года рождения. — Прим. ред.). Партия не просто так держится за Байдена, он-то выиграл у Трампа. Он убеждал всех, что сделал это один раз, сделает и второй. А что скажет Клинтон: «Я проиграла тогда, а теперь выиграю?»

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы Социологические опросы показывали, что рейтинг у нее неплохой, но эти результаты могут быть зеркальным отражением рейтинга мужа. Она практически сразу заявила, что баллотироваться не будет. Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган Ее буквально сразу после провальных для Байдена дебатов американские СМИ называли первой кандидатурой ему на замену. Но кандидатом номер один она не станет. Да, в кризисной ситуации в первую очередь смотрят на верхушку партии. Это губернаторы, те, кто участвовал в выборах и как-нибудь себя проявил. Гретхен Уитмер — одна из обоймы, и когда-нибудь она наверняка попробует стать президентом, но не сейчас. Возможно, через четыре года. Для демократов то, что она женщина, — важный фактор для гендерного обновления. Популярна в Мичигане и близка по позиции к Байдену. Гретхен Уитмер как бы умеренный политик, который может понравиться и колеблющемуся электорату, не только демократам.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии Ни один из губернаторов не имеет известности во всей стране. Им нужна раскрутка. Имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве одного из кандидатов в президенты звучит часто, но думаю, что он, как и ГретхенУитмер, будет баллотироваться от демократов в 2028 году точно. Джей Би Притцкер, губернатор Иллинойса

Это самый богатый губернатор в США. Но на президентских выборах вряд ли этот аспект демократам нужно показывать. Им нужно активизироваться на работе с молодым левым электоратом. А это не про богатых. Для лозунгов про социальное равенство и экономическую справедливость Притцкер не подходит.