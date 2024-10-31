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Общество Трамп проехал на мусоровозе по Висконсину после заявлений Байдена об «отходах»

Трамп проехал на мусоровозе по Висконсину после заявлений Байдена об «отходах»

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10 комментариев

Перед предвыборным митингом в штате Висконсин бывший президент США Дональд Трамп забрался в мусоровоз, чтобы привлечь внимание к словам Джо Байдена, в которых республиканцев якобы назвали «мусором». Об этом в четверг, 31 октября, сообщает CNN.

Кандидат в президенты от Республиканской партии накинул ярко-оранжевый жилет и проехался по городу Грин-Бей на мусоровозе с большой надписью «TRUMP» на боку.

На такие действия Трампа натолкнули высказывания Байдена, который 29 октября назвал республиканцев «мусором». На фоне мгновенной негативной реакции и Байден, и Белый дом поспешили прояснить его комментарии, заявив, что под «отходами» имели в виду «ненавистническую риторику о Пуэрто-Рико», которую комик Тони Хинчклифф использовал на митинге Трампа в Нью-Йорке. Тогда комик назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Несмотря на объяснения, многие республиканцы все равно приняли заявления действующего президента США на свой счет, посчитав, что речь об «отходах» также относится к ним.

«Джо Байдену должно быть стыдно, если он вообще понимает, что делает», — сказал Трамп из мусоровоза.

Президентские выборы в Америке запланированы на 5 ноября 2024 года. Оппонентом Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее Илон Маск заявил о том, что «Википедия» сломалась, после того как в онлайн-энциклопедии появилась статья, в которой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа называют фашистом. Материал «Comparisons between Donald Trump and fascism» («Сравнения между Дональдом Трампом и фашизмом») был опубликован редакторами платформы за шесть дней до выборов в США.

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Комментарии
10
Kit.
33 минуты
Трамп подтвердил, что он собирает в свои сторонники всякий мусор. Мусор не обиделся.
гастарбайтер
30 минут
А ведь от этих выборов зависит судьба России...
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