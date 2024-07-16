Трамп нашел себе вице-президента. Байден уже назвал его «клоном Трампа во всех вопросах»

Фото: Donald J Trump / YouTube Поделиться Поделиться





Дональд Трамп отправился на съезд республиканцев в Милуоки с настроением победителя — после неудавшегося покушения, мог себе это позволить. Однопартийцы 15 июля выбрали его официальным кандидатом в президенты от республиканской партии. А он выбрал в вице-губернаторы сенатора Дж. Д. Вэнса, которого называют еще большим трампистом, чем сам Трамп. Если эта пара победит на выборах, Вэнс станет подушкой безопасности для президента.



Еще вчера американские политологи называли четыре кандидатуры на пост вице-президента: сенаторы Дж. Марко Рубио (Флорида), Тим Скотт (Южная Каролина), Дуглас Бёргам (Северная Дакота) и Дж. Д. Вэнс (Огайо). Высокая должность досталась последнему.



Трамп выбрал безопасность

В американской политической системе задача кандидата в вице-президенты — сосредоточить на себе ту часть электората, которая не симпатизирует самому кандидату в президенты или представляет социальные слои населения, противоположные тем, что голосуют за первое лицо.



В случае с Трампом все не так. Ему важны не только голоса избирателей, но и абсолютная преданность Обжёгшись на Пенсе в первый президентский срок, он теперь будет «дуть» на Венса. Потому что этот вице-президент должен стать страховкой — покушения на Трампа станут бессмысленными. Ведь в соответствии с Конституцией США, если действующий президент не может исполнять свои полномочия, его заменяет вице-президент до конца срока. И еще: когда придет время следующих выборов, у республиканцев уже будет молодой сильный кандидат, который, придя к власти, не станет затевать судебные тяжбы против экс-президента.



Кто такой Дж. Д. Вэнс?

Вэнс — молодой политик из Миддлтауна, штат Огайо. Ему всего 40 лет. После школы он служил военным журналистом в Ираке в корпусе морской пехоты. Затем окончил университет штата Огайо в 2009 году. Получил степень бакалавра искусств, специализировался на политологии и философии. Его книга «Мемуары деревенщины» («Элегия хиллбилли») о Среднем Западе стала бестселлером. Роман экранизировали и он получил две номинации на 93-й церемонии «Оскар».

Фото: Matthias Schrader/AP/TASS Поделиться Поделиться





Politico сейчас пишет о нем: «За восемь лет Вэнс претерпел драматическую — и, по мнению его критиков, весьма сомнительную — политическую трансформацию: из барда «синих воротничков» и консерватора, называющего себя «Никогда не Трамп», в бескомпромиссного лоялиста журнала MAGA и упорного защитника бывшего президента».

В 2022 году его избрали сенатором от родного штата. Как пишет политолог Малек Дудаков, «он хорошо знает специфику проблем всего Среднего Запада. И Вэнс способен помочь Трампу победить во многих ключевых штатах — от Мичигана до Пенсильвании».



Политические взгляды Вэнса сегодня в определенной степени можно назвать изоляционистскими: он на стороне Трампа в вопросах миграции, поддерживает оказание помощи Израилю. Выступал против военной поддержки Украины, «поскольку это затягивает конфликт и обезоруживает саму Америку».

С 2022 года сенатор от Огайо шокировал своими речами ястребов: «Сторонники американской помощи Украине утверждают, что наш подход был благом для нашей собственной экономики, создав рабочие места здесь, на заводах, производящих оружие. Но интересы нашей национальной безопасности могут быть — и часто есть — отделены от наших экономических интересов. Идея о том, что мы должны продлевать кровавую и ужасную войну, потому что это пошло на пользу американскому бизнесу, абсурдна. Мы можем и должны восстановить нашу промышленную базу, не отправляя ее продукцию в зону иностранного конфликта», — цитировал его NYT в апреле 2024 года.



В уже упомянутой статье Politico приводится его цитата Стиву Бэннону от 2022 года: «Я должен быть честен с вами, мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной».



Когда имя кандидата в вице-президенты стало известно, на канале Fox News начали обсуждать, как отреагирует на избрание Вэнса президент Зеленский.

А экс-звезда канала Такер Карлсон сказал про Вэнса: «Он, безусловно, самый умный и проницательный из всех сенаторов, которых я когда-либо встречал».



Напомним, что неудавшееся покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании 13 июля. Пуля, выпущенная 20-летним американцем Мэтью Круксом, задела ухо. Стрелка убили. Когда служба безопасности закрывала Трампа от стрельбы, он сумел отодвинуть охранников и показать кулак врагам на фоне американского флага. Чем добавил себе на предстоящих выборов немало очков — рейтинги выросли. Мировые лидеры осудили попытку покушения, в том числе президент США Джозеф Байден.