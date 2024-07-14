«Это может быть не последний эпизод». Американист — о том, во что превратилась американская предвыборная гонка

Фото: Gene J. Puskar / AP / TASS Поделиться Поделиться





Для республиканской и демократической партий в США ход событий резко ускорился после покушения на Дональда Трампа. Обеим пора принимать решения прямо сейчас.



«Фонтанка» поговорила о последних чрезвычайных событиях в предвыборной гонке в США с американистом Максимом Сучковым.



Максим Сучков — кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО, автор тг-канала «Пост-Америка».

Фото: скриншот YouTube / МГИМО Поделиться Поделиться





— Во что верите вы: в стрелка-одиночку, в провокацию республиканцев или в натуральное политическое покушение?



— Конечно, пока рано утверждать наверняка, что в действительности произошло. Свои мотивы могут быть у каждой из упомянутых вами групп. Нельзя сказать, что это слишком неожиданно. О возможности покушения на Трампа говорили давно — кто-то шутливо, кто-то всерьез этого опасался, а кто-то и прямо к этому призывал, включая известных телекомментаторов. Мне кажется, главный пока вывод в том, что политическое противостояние в США, которое развивалось по нарастающей с первой кампании с участием Трампа в 2016 году, достигло своего предела и перешло в плоскость политического насилия. Есть основания полагать, что это не последний эпизод — слишком высоки ставки для всех участников процесса.



Покушение на Трампа произошло минувшей ночью во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Кандидата в президенты ранили в ухо, его здоровью ничего не угрожает; еще один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Стрелок был ликвидирован, ФБР назвало имя подозреваемого — это 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Действующий президент США Джозеф Байден осудил этот акт насилия, как и большинство высказавшихся мировых лидеров. О том, что известно на настоящий момент, — читайте на «Фонтанке».



— А какой электоральный эффект это произведет? Могут ли эти события повлиять на позицию демократической части общества, или в этом спектре все уверены в постановке и не стали испытывать к Трампу больше симпатии? Могут ли эти события склонить на сторону Трампа позиции пока не определившихся избирателей?

— Эта тема становится главной на открывающемся завтра национальном съезде Республиканской партии. Если и оставались сомневающиеся в номинации Трампа, теперь возражать этому будет самоубийственным для любого политика-республиканца. Правоконсервативное крыло партии будет очевидно продвигать тему «Трампа-мученика за нашу и вашу свободу», спекулировать на теории устранения Трампа «глубинным государством». На фоне ранее не очень успешных попыток вывести Трампа из президентской кампании посредством уголовных обвинений всё это вызовет дополнительный прилив симпатий к Трампу не только среди его «ядерного электората», но и среди т. н. неопределившихся, нейтральных.



Рейтинги Трампа пойдут вверх, шансы на президентство повышаются. Это важно с учетом того, что его преимущество над Байденом пока было невелико. Будет важным сохранить этот запал до дня выборов. Важно и то, кого Трамп предложит в качестве своего вице-президента. Ситуации по ходу могут складываться разные: и новые покушения исключать нельзя, и в случае избрания новые попытки импичмента, так что фигура вице-президента на среднесрочной дистанции важна.



— Является ли теперь рост поддержки Трампа после покушения критичным для демократов?

— Для демократов это действительно важный вызов, если не сказать проблема. Последние три недели они увязли во внутрипартийных спорах о том, стоит ли продолжать кампанию Байдена или нужно вводить другого кандидата. Теперь у них — и у команды Байдена, и у партийных руководителей, и у спонсоров Демократической партии — новая головная боль. На свой партийный съезд демократы соберутся 19–22 августа в Чикаго, времени немного и нужно срочно определяться — либо на свой страх и риск делать ставку на Байдена и Харрис, либо на такой же страх и риск выдвигать кого-то другого. Но нужно скорее определяться, ситуация «шатания» не способствует росту симпатий у электората.

— Как вы оцениваете ночное экстренное выступление Байдена? Достаточно ли участия и сочувствия увидели зрители? Или от гаранта соблюдения права в США ожидали большего? — Мне кажется, Байден и его команда сделали максимум в этой ситуации: выразили сочувствие, осудили нападение, сняли с эфиров политическую рекламу, пока всё не уляжется. Радикально менять стратегию президентской кампании они вряд ли будут, если только не поменяют самого кандидата. — Есть ли вероятность переноса выборов?



— Гипотетически, конечно, всё может быть, но прямо сейчас к этому нет никаких обстоятельств и причин. Отменить или перенести выборы президента — право Конгресса. Дата «вторника после первого понедельника ноября» определена федеральным статутом 1845 года. С тех пор выборы не отменялись даже во время гражданской войны и Второй мировой. Перенос, а тем более отмена выборов, стали бы нарушением 175-летней традиции. Если только не случится чего-то экстраординарного, прецедентов чему в истории пока не было.



Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»