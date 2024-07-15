«Пуля, задевшая ухо Трампа, точно из винтовки Крукса?» Сколько ошибок совершила секретная служба во время покушения

Фото: Evan Vucci / AP / TASS Поделиться Поделиться





Американские СМИ обсуждают ошибки, допущенные секретной службой во время покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. ФБР говорит, что если они были, всё будет ясно после расследования. Зачем агенты закрывали Трампа руками и как ему удалось показать врагам кулак, «Фонтанка» спросила у Дмитрия Белоблоцкого, эксперта по безопасности, работавшего с государственной системой обеспечения охраны должностных лиц РФ.

Дмитрий Белоблоцкий Фото: Private Case / YouTube Поделиться Поделиться





— Дмитрий Александрович, какие просчеты в работе секретной службы видите вы на основании доступных видео и фотоматериалов?

— Если выстрел произошел, значит, система безопасности не сработала. А это целый комплекс мер, в том числе разведка и аналитика, а не только личная охрана и снайперы.



Хорошо, что цель не достигнута, но, к сожалению, пострадали гражданские, это, конечно, печально.

Меня удивляет, если честно, то, что снайпер смог попасть на крышу, по сути, в периметре безопасности. Сразу вспоминается «покушение на космонавтов» — его уже рассекретили. В 1969 году военный Ильин с двумя пистолетами приехал из Ленинграда в Москву, чтобы застрелить генсека Леонида Брежнева перед его встречей с космонавтами — по их эскорту он и попал. На Красной площади стрелка задержали уже после выстрелов, хотя в Советском Союзе система безопасности была высокого уровня. В рассекреченных материалах есть информация о том, как он оказался в строю оцепления. Просто звезды совпали: Ильин встал между двух подразделений. У каждого подразделения есть свой командир, который знает личный состав. Один руководитель считал, что это человек соседнего подразделения. И наоборот. В итоге допустили киллера до цели.



— Но одежда 20-летнего Томаса Крукса явно отличалась от формы сотрудников спецслужб.

— Существует несколько кругов защиты. Первый круг — личная охрана, которая находится у самого тела, — люди в костюмах, галстуках и очках. Потом — второй круг, третий... Но много оперативников работают в гражданской одежде, чтобы не выделяться из толпы. Могу допустить, что заминка в идентификации стрелка (это предположение) могла именно на этом основываться.



— Этой заминкой можно объяснить то, что не было реакции полиции на сообщения митингующих о мужчине, забравшемся на крышу? Хотя на следующий день СМИ узнали, что один из полицейских за ним полез, стрелок его увидел и, похоже, заторопился с выстрелом.



— Просто на всё нужно время, пока полиция передала сигнал, пока штаб получил и обработал. Не исключено, что были вызваны идентификаторы: не ваше ли подразделение? Именно в этот временной зазор всё и произошло. Но в любом случае это недоработка системы.

— Молодой человек стрелял из винтовки модели AR- 15 . Это надежное оружие в такой ситуации?

— Что за оружие использовалось, покажет следствие. Почему именно оно, мы пока не знаем, может, у стрелка другого не было. Но есть еще вопрос — пуля, задевшая ухо Трампа, точно из его винтовки?



— Говорят, Крукс не был профессионалом. Этот вывод делается, потому что стрелял он в голову, а это не самая надежная мишень для желающего попасть в жертву.

— Да, голова — самая неудобная для выстрела мишень, человек может резко и непредсказуемо дернуть ею, повернуться и так далее. Но для того расстояния, с которого был сделан выстрел, — называют 135 метров — безо всяких приборов и даже из неспециального оружия можно попасть в голову.

— Опубликованы результаты аудиоэкспертизы, она показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия девять раз. Хотя 14 июля ФБР сообщило, что стрелок действовал в одиночку.



— Пока мало информации о том, почему было выбрано именно это оружие, эта локация и этот стрелок.

Место, которое он занял, не предусматривает возможностей для отступления. Вряд ли он рассчитывал уйти живым. Это так называемое исполнение в одну сторону. Но ничего не известно о его послании человечеству или письме близким. Не попрощался — в этом есть интрига. Хотя, не исключено, что он всё же оставил какую-то запись, которая найдется через несколько дней.



— За несколько недель до покушения команда Трампа запросила дополнительную охрану оттого, что ему угрожали. Одни должностные лица сейчас говорят, что не запрашивала она ничего, другие — что дополнительные силы предоставили. По картинке, что нам показали, достаточно ли было охраны и насколько профессионально она действовала? На видео Трамп несколько раз раскрывался полностью, как говорится, стреляй не хочу.



— Иногда на мероприятиях используется бронированное стекло. Его не было, так что риск был велик. И кстати, во многих стреляли, когда его не было, — в папу римского, в президентов разных стран. Давно в Америке не было покушений ни на президентов, ни на кандидатов в президенты. Возможно, поэтому никто не ожидал такого дерзкого нападения.

В Пенсильвании «личники» отработали нормально, а система в целом провалилась. Но оценить силы, задействованные для обеспечения безопасности Трампа, издалека невозможно. Понятно, что они не такие, как у действующего президента, там более высокая система защиты. А Трамп всего лишь кандидат в президенты. Даром, что бывший глава государства. А риски у персон такого уровня самые высокие. При этом у всех мегафигур такого ранга разное отношение к собственной службе безопасности. Вы обратили внимание, как Трамп себя вел? Будто у него своя программа, которую он должен отрабатывать, а у секретной службы — своя.



— Для охраны это не повод ослаблять защиту, когда объект останавливается и позирует, дает возможность фотографам сделать кадр для истории. Может, Трамп считает, что если захотят убить, ничто помешать не сможет?

— Абсолютной безопасности, абсолютной защищенности не существует. Это иллюзия. Есть только уровень безопасности — высокий, очень высокий. Ну или не очень высокий по факту. Его качество зависит в большой степени от самого человека, которого надо защитить. Если отношение приблизительно такое: «Вы тут дармоеды, делайте свою работу, на ваши запросы денег нет», то уровень безопасности пропорционален вложениям.

Судя по видео, личная охрана действовала очень профессионально. Смотрите, как только Трамп опустился вниз, все стали действовать строго по регламенту, без суеты. Когда он встал, тут же создали купол, закрывали его голову руками.



— Зачем? Разве руки защитят от пули?

— Нет, конечно. Так для потенциального стрелка закрывается цель. Кстати, у хорошо обеспеченной охранной структуры, имеющей несколько кругов защиты, на этом этапе подключается второй круг с бронещитами. Они техническими средствами создают зонт, чтобы прикрыть объект. Но Трампа и до машины вели без бронещитов. Они применяются уже давно, это норма. А здесь их почему-то не оказалось. У профессионалов появляются вопросы.

— Более того, он еще и придержал агентов, которые его уводили, чтобы сделать снимок, способный стать символом этих выборов, — с кулаком, в момент произнесения слова то ли «борьба», то ли известное ругательство.

— Это говорит о том, что у него отношение к своей безопасности и людям, которые ее обеспечивают, неуважительное. Даже в момент, когда он едва не лишился жизни и опасность сохраняется (могло быть несколько стрелков и его просто добили бы), он пиарится, подставляя всех, кто его прикрывает.



— На какие только жертвы не пойдешь ради президентства.

— Понимаете, в эти моменты срабатывают рефлексы у личной охраны. Их эффективность зависит от подготовки и от скорости реакции не меньше, но и не больше, чем правильная и быстрая реакция их клиента. Обучен ли он? Да и учился ли вообще соблюдать правила? По всей видимости, учиться не хотел. Пока уводили, он несколько раз останавливался, демонстрируя эмоции на публику.

— Сегодня, что бы ни произошло ужасного, можно услышать версию о том, что это постановка. И выстрелы в Трампа срежиссированы, говорят, чтобы Трамп стал жертвой и победил на выборах. Хотя, когда один человек стреляет в голову другому, он точно собирается его убить. Что вы думаете об этой теории?

— А я не исключаю, что покушение может быть постановкой. Допустим, Трамп был ее актором. Сымитировал кровоточивость уха (голливудские штучки, для использования которых есть всё — технические возможности, деньги). Ухо повреждено? С такими ставками это ерунда, как зуб выдернуть. А для картинки есть всё, чтобы приняли псевдопокушение как факт: рана есть, крови достаточно, стрелок убит. Естественные действия личной охраны? А она не знала про постановку.



— А как же фото с пулей, которая летела прямо в голову, сделанное не кем-нибудь, а лауреатом Пулитцеровской премии Дугом Миллсом? Неопровержимое доказательство того, что в голову стреляли.

— У меня есть вопрос по поводу этого снимка. Почему, каким образом такой материал не засекречен? Как этот кадр оказался в публичном доступе в течение нескольких часов?

— Тут простое объяснение. Для фотографа такой кадр — вершина карьеры. Когда он его уже опубликовал, засекречивание опоздало.



— В таком случае этот размытый кадр можно и нарисовать ведь? Как доказательство того, что покушение было. В любом случае мы еще не скоро узнаем, если вообще узнаем, всю правду. Информация, кроме той, что попала в публичное пространство, как картинка, будет засекречена. Поэтому было бы дилетантством сейчас делать выводы. Расследование будет длиться годами, десятилетиями. Результаты его вряд ли обнародуются полностью, особенно когда речь идет о покушении на президента, тут высший уровень секретности.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

