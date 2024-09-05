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Власть «Она так заразительно смеется». Путин прокомментировал участие Харрис в президентской гонке в США

«Она так заразительно смеется». Путин прокомментировал участие Харрис в президентской гонке в США

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14 комментариев

Предвыборную гонку в США прокомментировал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию 5 сентября ведет пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, выбор фаворитов остается за американским народом. Вышедший из гонки нынешний президент США Джо Байден рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис, отметил Путин.

«Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — сказал президент России. Он отметил смех вице-президента США Камалы Харрис, назвав его «выразительным и заразительным».

«Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее все хорошо», — сказал Путин и добавил, что, возможно, она «воздержится» от новых санкций против России.

Камала Харрис была выдвинута кандидатом в президенты Соединенных Штатов 6 августа. Ее соперником будет экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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Комментарии
15
В д. Гадюкино - дожди.
5 сентября 2024, 12:21
А как Россия смеётся, не интересовался?
VKuser174198221
5 сентября 2024, 12:09
.....разговоры, одни бесконечные разговоры...а цена на бензин и жратву -растет...А зарплата- нет.....А до Харрис мне нет никакого дела....
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