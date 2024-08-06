Камалу Харрис официально выдвинули в кандидаты на президентский пост США

Действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Она набрала 99% партийных голосов. Об этом сообщают The New York Times и Fox News
Изначально Демпартия должна была выдвинуть своего кандидата после съезда в Чикаго, который был запланирован на
Напомним, Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от «демократов», после того как действующий глава США Джо Байден покинул предвыборную гонку. Свое решение американский президент объяснил необходимостью передать эстафету молодым.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Соперником Харрис будет экс-президент США Дональд Трамп. Подробнее о том, кого «демократы» выдвинули на выборы, читайте здесь.