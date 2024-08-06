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    Камалу Харрис официально выдвинули в кандидаты на президентский пост США

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    Действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Она набрала 99% партийных голосов. Об этом сообщают The New York Times и Fox News 6 августа.

    Изначально Демпартия должна была выдвинуть своего кандидата после съезда в Чикаго, который был запланирован на 19–22 августа. Но нацкомитет принял решение провести онлайн-голосование среди партийных делегатов в начале августа. Это позволило партии определиться с кандидатом в президенты раньше.

    Напомним, Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от «демократов», после того как действующий глава США Джо Байден покинул предвыборную гонку. Свое решение американский президент объяснил необходимостью передать эстафету молодым.

    Выборы президента США намечены на 5 ноября. Соперником Харрис будет экс-президент США Дональд Трамп. Подробнее о том, кого «демократы» выдвинули на выборы, читайте здесь.

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