Джо Байден вышел из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента и отметил, что будет главой государства до конца своего срока.

В социальной сети американский лидер написал, что для него «было величайшей честью в жизни быть вашим президентом». Решение он объяснил «интересами партии и страны» и отметил, что будет выполнять обязанности президента до окончания своих полномочий.

18 июля стало известно, что представители демократической партии решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю, а вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от демократической партии. Вывести из гонки кандидата, победившего на предварительных выборах, сложно, если он сам не отказывается от участия. Байден же заявлял, что намерен идти до конца, потому что кандидатов лучше него нет.

