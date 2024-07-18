Демократы отложили выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США. Вице-президент Харрис — в лидерах среди претендентов

Представители демократической партии 18 июля решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю. По информации The New-York Times, действующий президент США не проявил никаких признаков того, что он собирается изменить решение выдвигаться на предстоящих выборах, но стал в то же время более восприимчив и к аргументам относительно отказа. Это и стало основанием для руководства партии не спешить с выдвижением Байдена.

Между тем, сегодня вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, о чем сообщает издание Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt. Вероятность ее выдвижения составляет 45% против 40% Байдена.