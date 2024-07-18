Демократы отложили выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США. Вице-президент Харрис — в лидерах среди претендентов

Представители демократической партии 18 июля решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю. По информации The New-York Times, действующий президент США не проявил никаких признаков того, что он собирается изменить решение выдвигаться на предстоящих выборах, но стал в то же время более восприимчив и к аргументам относительно отказа. Это и стало основанием для руководства партии не спешить с выдвижением Байдена.
Между тем, сегодня вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, о чем сообщает издание Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt. Вероятность ее выдвижения составляет 45% против 40% Байдена.
По данным Axios, Джо Байден близок к принятию решения о выходе из президентской гонки и может официально объявить об этом уже в эти выходные. Причиной может стать растущее давление со стороны партийных лидеров, близких друзей, соратников по партии и доноров демократов, уверенных, что Байден уже не сможет изменить сложившееся общественное мнение о его состоянии здоровья и возможности исполнять обязанности президента в будущем.
Нисколько не улучшило положение Байдена и его третье по счету заражение коронавирусом. Экс-президент США Барак Обама предложил американскому лидеру поразмыслить о «жизнеспособности» своей кандидатуры.
Белый дом, тем временем, отказался комментировать журналистам самочувствие Джо Байдена, отметив, что он находится на самоизоляции, но подтвердил, что ожидает встречи Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе предстоящего визита израильского премьера в Вашингтон.