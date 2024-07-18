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    Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус

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    4 комментария

    Президент США Джо Байден в среду, 17 июля, сдал положительный тест на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

    В связи с этим 81-летний глава Белого дома отменил выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами, и отправился на самоизоляцию в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сколько продлится режим самоизоляции президента, не уточняется.

    Позднее информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, уточнившая, что президент неоднократно вакцинирован и у него легкие симптомы — насморк и кашель.

    Байден пока еще не стал официальным кандидатом в президенты от Демократической партии: предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде, который пройдет 19–22 августа в Чикаго.

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    Джо БайденПоложительный тестКоронавирусCOVID-19
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    Комментарии 4

    Олександр Петренко18 Июл 2024 в 02:01
    Здоровья и долгих лет жизни.
    Кто ещё нас так веселить будет?
    То-то и оно..
    +0−0
    FedorGr18 Июл 2024 в 01:39
    Вот тебе и новость. Трампу действительно Ангелы помогают. Байдену 81, совсем не тот возраст что бы болеть.
    +1−0
    Су Люк Ын18 Июл 2024 в 01:39
    недобрая для всех Нас новость!
    +1−1
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