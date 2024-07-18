Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден в среду, 17 июля, сдал положительный тест на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Белого дома.
В связи с этим 81-летний глава Белого дома отменил выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами, и отправился на самоизоляцию в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сколько продлится режим самоизоляции президента, не уточняется.
Позднее информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, уточнившая, что президент неоднократно вакцинирован и у него легкие симптомы — насморк и кашель.
Байден пока еще не стал официальным кандидатом в президенты от Демократической партии: предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде, который пройдет 19–22 августа в Чикаго.