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Общество Илон Маск заявил, что на дебатах Харрис превзошла ожидания людей, но все же поддержал Трампа

Илон Маск заявил, что на дебатах Харрис превзошла ожидания людей, но все же поддержал Трампа

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8 комментариев

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X высказался о президентских дебатах в США, в которых приняли участие Камала Харрис и Дональд Трамп. Маск считает, что Харрис превзошла ожидания многих людей, однако Трамп, по его мнению, будет лучше как президент.

«Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда доходит до дел, а не просто произнесения красивых слов, я твердо верю, что Трамп справится с этой задачей лучше», — написал 11 сентября Илон Маск.

Предприниматель поинтересовался, почему Камала Харрис не делает «великие дела», если она утверждает, что способна на это. Он отметил, что Харрис фактически управляет страной, ведь Байден редко появляется на работе.

По словам Илона Маска, все в итоге сводится к тому, чего хотят американцы: продолжения текущей политики или перемен.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа состоялись 10 сентября в Филадельфии. «Фонтанка» подробно писала о том, как выступили кандидаты. Среди прочего Харрис и Трамп упоминали Россию, Владимира Путина и украинский конфликт.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
11 сентября 2024, 11:34
Искренний интерес россиян к этим дебатам вполне понятен. То, как россияне будут жить в ближайшие годы, целиком и полностью зависит от результатов выборов в США. И совершенно не зависит от результатов "выборов" в самой России.
Эд Хэммет
11 сентября 2024, 11:28
Ну, и кто больше процентов зрителей набрал?
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