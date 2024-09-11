Илон Маск заявил, что на дебатах Харрис превзошла ожидания людей, но все же поддержал Трампа

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X высказался о президентских дебатах в США, в которых приняли участие Камала Харрис и Дональд Трамп. Маск считает, что Харрис превзошла ожидания многих людей, однако Трамп, по его мнению, будет лучше как президент.

«Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда доходит до дел, а не просто произнесения красивых слов, я твердо верю, что Трамп справится с этой задачей лучше», — написал 11 сентября Илон Маск.

Предприниматель поинтересовался, почему Камала Харрис не делает «великие дела», если она утверждает, что способна на это. Он отметил, что Харрис фактически управляет страной, ведь Байден редко появляется на работе.

По словам Илона Маска, все в итоге сводится к тому, чего хотят американцы: продолжения текущей политики или перемен.