Такую Харрис американцы еще не видели. В США прошли дебаты кандидатов в президенты

Никогда еще дебаты не имели такого значения в ходе выборов в США, как в этой президентской гонке. Первые — июльские — вывели из гонки Джо Байдена. Вторые показали, как не самый красноречивый политик от демократов Харрис преображается и может противостоять напору республиканца Трампа. 10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии состоялись дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа.



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Кандидаты в президенты США, в течение последнего месяца обвинившие друг друга во всех бедах Америки в своих выступлениях, наконец, встретились. Причем в отличие от Джо Байдена, который не протянул руку Трампу перед началом дебатов, Харрис подошла к сопернику для рукопожатия. Ну и хватит о хорошем.



Согласованные правила дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа 10 сентября аналогичны тем, что были установлены CNN для Джо Байдена и Дональда Трампа в июле. Это значит, что в студии нет аудитории, вопросы задают только модераторы — ведущие ABC News Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Микрофоны кандидатов включаются только для ответа на вопрос — на две минуты. Еще две минуты предоставляется на опровержение и минута на разъяснения. Дебаты рассчитаны на 90 минут. Место кандидатов — за трибуной, карточки (шпаргалки) брать с собой запрещается (блокнот, ручка и бутылка воды выдаются на месте). Сотрудники предвыборного штаба во время рекламных пауз к кандидатам не допускаются. Место на трибуне и порядок заключительных заявлений определили подбрасыванием монеты. Такая «жеребьевка» позволила Харрис выбрать трибуну справа, а Трампу — выступить с последним заключительным словом. При этом вступительные заявления не предусмотрены.

«Чипы мы почти не производим»

В ответе на первый же вопрос ведущего ABC News о планах на развитие экономики Камала Харрис рассказала о намерениях ввести налоговые льготы для молодых семей и для малого бизнеса. А Трампа обвинила в том, что его план — обеспечить снижение налогов для миллиардеров и крупных корпораций: «У моего оппонента есть план, который я называю налогом с продаж Трампа. Это будет 20 % налог на товары повседневного спроса, на которые вы рассчитываете прожить месяц. Экономисты говорят, что налог с продаж Трампа на самом деле повлияет на семьи среднего класса».



Трамп оправдывался: «У меня нет налога с продаж. Мы вводим тарифы для других стран. Другие страны наконец-то, спустя 75 лет, отплатят нам за все, что мы сделали для мира.



И в некоторых случаях тариф будет существенным. Я получил миллиарды долларов из Китая. Они (демократы. — Прим. ред.) оставили тарифы в силе. У меня были тарифы, но при этом не было инфляции. (…) У нас такая инфляция, какую мало кто когда-либо видел раньше. (…) Это стало катастрофой для людей, не только для среднего класса».

И тут же оседлал любимого конька: «Вдобавок ко всему, в нашу страну прибывают миллионы людей из тюрем, из психиатрических лечебниц и приютов для душевнобольных. И они приходят и занимают рабочие места, которые сейчас заняты афроамериканцами и латиноамериканцами, а также профсоюзами. Профсоюзы очень скоро пострадают. Ты видишь, что происходит с городами по всей территории Соединенных Штатов. Ты только посмотри на Спрингфилд, штат Огайо. Ты только посмотри на Аврору в Колорадо. Они захватывают города. Они захватывают здания. Они яростно нападают. Это те люди, которых она и Байден привели в нашу страну, и они ее разрушают. Они опасны».



По правилам дебатов микрофоны должны были включаться только у того кандидата, который говорит, но это в ходе дебатов срабатывало не всегда. Когда говорила Харрис про экономику, Трамп ухитрился вставить свои пять копеек: «У нее нет плана. Она скопировала план Байдена».



Трамп утверждает, что в период его президентства не было инфляции, но Харрис говорит, что он потакал Китаю, даже «начал продавать американские чипы в Китай, чтобы помочь ему улучшить качество». Получает ответ: «Они купили свои чипы на Тайване. Мы больше почти не производим чипы из-за такой философии и политики, как у них».



Трамп — про переобувание Харрис

Трамп обвиняет ее в плагиате: «Все, во что она верила три и четыре года назад, вылетело в трубу. Теперь она изучает мою философию. На самом деле, я собирался послать ей шляпу мага. Она прониклась к моей философии. Но если ее когда-нибудь выберут, она изменит это. И это будет концом нашей страны. Она марксистка. Все знают, что она марксистка».



Поскольку дебаты проходили в Пенсильвании, Трамп напомнил, что Харрис намеревалась запретить гидроразрыв пласта (добыча углеводородов методом фрекинга. — Прим. ред): «Теперь вы этого не делаете. Вы хотели обязательных государственных программ выкупа штурмового оружия. А теперь ваша компания говорит, что вы этого не делаете. Ты поддержала декриминализацию пересечения границ. Теперь ты занимаешь более жёсткую позицию. Я знаю, ты говоришь, что твои ценности не изменились. Так почему же тогда так много ваших политических позиций изменилось?»



И тут уже Харрис пришлось оправдываться: «Я не буду запрещать гидроразрыв пласта. И на самом деле я была инициатором голосования по закону о снижении инфляции, который открыл новые возможности для гидроразрыва. Моя позиция заключается в том, что мы должны инвестировать в различные источники энергии. Таким образом мы уменьшаем нашу зависимость от иностранной нефти».



Даже однопартийцы Харрис были уверены в том, что она не сможет логично и компетентно отвечать на вопросы и противостоять напору Трампа в случае, если он ее начнет оскорблять и провоцировать, как это уже происходило на его выступлениях. Но Трамп только к концу дебатов начал сердиться и выходить из себя, а Харрис снисходительно смотрела на него и улыбалась. «Обзывательства» на этот раз были почти безобидными и звучали от обоих кандидатов — они называли друг друга чаще всего преступниками. Хотя от Трампа все ожидали чего-то шокирующего и любопытствовали, как Харрис на это «что-то» отреагирует. Но Трамп не шокировал, а Камалу, видимо, хорошо натренировали в отеле Питтсбурга за три дня до дебатов. Так что на ее обвинения Трампу приходилось оправдываться: «Я создал одну из величайших экономик в истории нашей страны. Я сделаю это снова и даже лучше». И неизменно упоминал проблемы с миграцией, рассказывая в том числе страшилки про поедание мигрантами домашних животных и рост преступности. Это была его выигрышная тема. Для Харрис козырем № 1 была тема абортов. В качестве аргументов за введение запрета на аборты Трамп приводил какие-то несуществующие прерывания беременности на 8–9 месяце. Но Камала выиграла в этом вопросе безоговорочно: «Правительство и Дональд Трамп, конечно же, не должны указывать женщине, что делать со своим телом».



Трамп тут же припомнил попытку администрации Байдена «простить» студенческие кредиты и снова решил уколоть несостоявшегося соперника: «Ее босс, если вы называете его боссом, проводит все свое время на пляже», напомнив, что Верховный суд признал это «прощение» неконституционным.



Закрыть дебаты и отправить Харрис в Вашингтон

Отвечая на вопрос о том, почему Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам во время штурма Капитолия в 2020 году только через два часа после их начала, Трамп ответил, что все должно было пройти «мирно и патриотично», но «Эшли Бэббит была застрелена вышедшим из-под контроля полицейским, который никогда не должен был стрелять в нее. Я спрашиваю, а как насчет всех тех людей, которые хлынули в нашу страну и убивают людей, которым она (Харрис. — Прим. ред.) позволила это сделать? Она была пограничным царем». И предложил прекратить дебаты и отправить Харрис в Вашингтон «подписать законопроект о закрытии границы».



Очередной раз у Трампа спрашивали, признает ли он поражение на выборах в 2020 году, но внятного ответа не получили. Но тут же он вдруг рассказал, как закрыл самый большой в мире трубопровод «Северный поток-2», а «Байден позволил русским построить трубопровод, проходящий через всю Европу и направляющийся в Германию».



Миротворец Трамп: «Мы играем в Третью мировую войну»

Говоря о войне на Ближнем Востоке, Трамп обвиняет Харрис в ненависти к Израилю и привычно обвиняет Байдена, как и в военном конфликте на Украине. Отвечая на вопрос ведущей: «Как бы вы провели переговоры с Нетаньяху, а также с ХАМАС, чтобы освободить заложников и предотвратить убийство ни в чем не повинных гражданских лиц в Газе?», Трамп внезапно начинает говорить о конфликте на Украине: «Если бы я был президентом, это никогда бы не началось. Если бы я был президентом, Россия никогда бы этого не сделала. Я очень хорошо знаю Путина, он бы никогда этого не сделал. И, кстати, в течение четырех лет этому тоже ничего не угрожало».

Про войну на Ближнем Востоке: «Иран был разорен при Дональде Трампе. Теперь у Ирана есть 300 миллиардов долларов, потому что они сняли все санкции, которые были у меня.

У Ирана не было денег ни на ХАМАС, ни на Хезболлу. (…) Я быстро все улажу и добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией. Если я буду избран президентом, я сделаю это еще до того, как стану президентом». И очередной раз пообещал остановить конфликт за 24 часа.



На это Харрис ответила, что Трамп не разбирается в международной политике: «Хорошо известно, что он сказал, что когда Россия вторглась в Украину, это было блестяще. Хорошо известно, что он обменивался любовными письмами с Ким Чен Ыном». Позже добавила: «Я полагаю, причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее. И это не то, что нужно американцам».



И даже при обсуждении выхода американцев из Афганистана, Трамп сделал «российско-украинский» вывод: «И эти люди совершили худший выход из игры, и, на мой взгляд, самый неловкий момент в истории нашей страны. И, кстати, именно поэтому Россия напала на Украину. Потому что они увидели, насколько некомпетентны она и её босс».



Взаимные нападки и оправдания — основное содержание состоявшихся дебатов. «Мы играем в Третью мировую войну, и у нас есть президент, о котором мы даже не знаем, есть ли он вообще. Где наш президент? Просто хочу внести ясность. Они вышвырнули его из предвыборной кампании, как собаку», — говорит Трамп. «Я думаю, что это трагедия,

что у нас есть кто-то, кто хочет стать президентом, который на протяжении всей своей карьеры постоянно пытался использовать расовую принадлежность для разделения американского народа», — сетует Харрис.



Ни программы Харрис, ни программы Дональда Трампа так не было озвучено. Все, о чем шла речь, в том или ином виде уже публиковалось в СМИ. И представления со скандалом (от Трампа) или смешными ошибками (от Харрис) не получилось. Так что для определившихся с выбором политический поединок ничего не добавил и не убавил. Для неопределившихся тоже ясности не внес. Хотя, как считают политологи, из них всего 10 % определяются по результатам дебатов. Так что для большинства зрителей политического шоу оно стало просто знакомством с Харрис, какой они ее еще не видели.

