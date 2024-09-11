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Власть Дебаты Харрис и Трампа: что они говорили о Путине, России и украинском конфликте

Дебаты Харрис и Трампа: что они говорили о Путине, России и украинском конфликте

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15 комментариев

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах. Среди прочего они упоминали Россию, Путина и украинский конфликт.

Трамп пообещал в случае победы на выборах положить конец украинскому кризису еще до инаугурации.

«Я добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией, если меня изберут президентом, и я сделаю это еще до того, как вступлю в должность», — пообещал он.

Он добавил, что знает «Путина и Зеленского очень хорошо», и при нём конфликт вообще не начался бы.

«Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать?» — заявил Трамп.

Он напомнил, что действующий президент США ни разу не позвонил Путину за два года и не пытался прекратить украинский конфликт.

«Я знаю хорошо Путина, и он бы никогда не был для нас угрозой за мои четыре года, никогда бы не начал ничего на Украине», — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос, нужна ли Вашингтону победа Киева, он сказал, что в интересах США достичь соглашения и положить конец военному конфликту.

«На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней», — подчеркнул политик.

Кроме того, он признал, что Москва не угрожала США ядерным оружием.

За время дебатов он шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию: когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.

Харрис упомянула Путина четыре раза, Россию два раза — в контексте спецоперации, а также она говорила о российском президенте, критикуя Трампа за его позицию по украинскому вопросу.

Харрис выступила за прекращение боевых действий в Газе

«Война должна закончиться немедленно: нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождении заложников», — заявила она.

По её словам, Израиль имеет право защищать себя, но не любыми способами. В ходе израильских операций в Газе, по её мнению, погибло слишком много невинных палестинцев.

Трамп же заявил, что Харрис «ненавидит Израиль», и он «перестанет существовать через два года», если она победит.

Новость дополняется.

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Комментарии
15
Гротеск
11 сентября 2024, 08:37
уж ноябрь бы побыстрее...
Была надежда, но его уговорили.
11 сентября 2024, 08:46
Почему-то у Трампа другое мышление. За все время СВО, мы не слышали от нашего руководства, слов о заканчивании конфликта.
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