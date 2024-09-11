Дебаты Харрис и Трампа: что они говорили о Путине, России и украинском конфликте

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах. Среди прочего они упоминали Россию, Путина и украинский конфликт.

Трамп пообещал в случае победы на выборах положить конец украинскому кризису еще до инаугурации.

«Я добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией, если меня изберут президентом, и я сделаю это еще до того, как вступлю в должность», — пообещал он.

Он добавил, что знает «Путина и Зеленского очень хорошо», и при нём конфликт вообще не начался бы.

«Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать?» — заявил Трамп.

Он напомнил, что действующий президент США ни разу не позвонил Путину за два года и не пытался прекратить украинский конфликт.

«Я знаю хорошо Путина, и он бы никогда не был для нас угрозой за мои четыре года, никогда бы не начал ничего на Украине», — отметил Трамп.



Отвечая на вопрос, нужна ли Вашингтону победа Киева, он сказал, что в интересах США достичь соглашения и положить конец военному конфликту.

«На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней», — подчеркнул политик.



Кроме того, он признал, что Москва не угрожала США ядерным оружием.

За время дебатов он шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию: когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.



Харрис упомянула Путина четыре раза, Россию два раза — в контексте спецоперации, а также она говорила о российском президенте, критикуя Трампа за его позицию по украинскому вопросу.

Харрис выступила за прекращение боевых действий в Газе



«Война должна закончиться немедленно: нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождении заложников», — заявила она.

По её словам, Израиль имеет право защищать себя, но не любыми способами. В ходе израильских операций в Газе, по её мнению, погибло слишком много невинных палестинцев.

Трамп же заявил, что Харрис «ненавидит Израиль», и он «перестанет существовать через два года», если она победит.

