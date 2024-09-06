«То ли оскорбил, то ли оказал услугу»: Трамп — о словах Путина про поддержку Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке 5 сентября прокомментировал высказывание Владимира Путина о том, что Россия на предстоящем голосовании США «болеет» за Камалу Харрис.



«Путин поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. У меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — цитирует Трампа агентство РИА.

На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин напомнил, что вышедший из президентской гонки Джо Байден рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. «Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать, — сказал президент России. — Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее всё хорошо». Он понадеялся, что, возможно, она «воздержится» от новых санкций против России.