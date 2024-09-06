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    «То ли оскорбил, то ли оказал услугу»: Трамп — о словах Путина про поддержку Харрис

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    2 комментария

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке 5 сентября прокомментировал высказывание Владимира Путина о том, что Россия на предстоящем голосовании США «болеет» за Камалу Харрис.

    «Путин поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. У меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — цитирует Трампа агентство РИА.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин напомнил, что вышедший из президентской гонки Джо Байден рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. «Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать, — сказал президент России. — Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее всё хорошо». Он понадеялся, что, возможно, она «воздержится» от новых санкций против России.

    Трамп и Харрис должны встретиться на своих первых президентских дебатах во вторник, 10 сентября, в городе Филадельфия (Пенсильвания).

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    Комментарии 2

    Evil Dogooder06 Сен 2024 в 01:08
    Хорошо, но мало. Надо было прямо сказать — мол, скинулись и перевели ей в избирательный фонд солидную сумму пожертвований, потому что "Харрис — Наш!". Вот это был бы ход конём.
    +1−0
    Сила в Правде!!06 Сен 2024 в 01:06
    два сапога пара износились пора на свалку.
    +0−1
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