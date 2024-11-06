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Власть AP: Камала Харрис отменила выступление перед избирателями

AP: Камала Харрис отменила выступление перед избирателями

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Камала Харрис, по данным Associated Press, отменила выступление с речью перед своими сторонниками этой ночью. Представитель ее штаба заявил, что она обратится к избирателям завтра. Дональд Трамп планирует обратиться к сторонникам в ближайшее время.

Трамп, по информации NBC, побеждает во втором «колеблющемся» штате — Джорджии, где он в 2020 году проиграл. По прогнозу, он набирает 246 голосов выборщиков, опережая Харрис со 189 голосами.

На фоне выборов курс биткойна достиг 75 000 долларов, установив новый исторический рекорд. Прошлый максимум был достигнут в марте 2024 года (73 777 долларов).

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