Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговор Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не планируется. Об этом в среду, 11 декабря, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости .

«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет», — отметил Песков.