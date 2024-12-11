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Власть Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется

Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется

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8 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговор Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не планируется. Об этом в среду, 11 декабря, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с Путиным не передавал ему каких-либо посланий от Трампа.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Инициатором стал Орбан. Политики обсуждали Украину и экономическое сотрудничество.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
6 минут
Трамп не Карлсон. Лапшу на уши себе не даст вешать.
Klaustrofobik
11 минут
Ждём за 5 минут до нового года - "Я ухожу!!" И будет всем счастье.
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