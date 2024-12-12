CBS: Трамп пригласил председателя Си Цзиньпина на инаугурацию

Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщает 11 декабря CBS News со ссылкой на «многочисленные источники».

По их данным, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, и пока неясно, принял ли тот приглашение. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не стал комментировать эту информацию.

Помимо Си Цзиньпина, команда избранного президента подняла вопрос о возможности принять в Капитолии 20 января и других иностранных высокопоставленных лиц. В частности, по словам источника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого теплые отношения с Трампом и который посетил его в Мар-а-Лаго на этой неделе, «все еще раздумывает» над тем, стоит ли ему присутствовать.