CBS: Трамп пригласил председателя Си Цзиньпина на инаугурацию

Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщает 11 декабря CBS News со ссылкой на «многочисленные источники».
По их данным, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, и пока неясно, принял ли тот приглашение. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не стал комментировать эту информацию.
Помимо Си Цзиньпина, команда избранного президента подняла вопрос о возможности принять в Капитолии 20 января и других иностранных высокопоставленных лиц. В частности, по словам источника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого теплые отношения с Трампом и который посетил его в Мар-а-Лаго на этой неделе, «все еще раздумывает» над тем, стоит ли ему присутствовать.
Члены ближайшего окружения Трампа по-прежнему резко критикуют правительство Си, включая сенатора Марко Рубио, которого он выбрал на пост госсекретаря, и нового советника по национальной безопасности Майка Уолца. Сам Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая. Но также Трамп давно считает, что тесные отношения между лидерами являются ключом к заключению международных сделок, отмечает издание.
Официальные итоги голосования на выборах президента США будут утверждены новым составом Конгресса 6 января 2025 года. На прошлой неделе Трамп совершил первый после выборов зарубежный визит, встретился с президентами Франции и Украины и посетил церемонию открытия реконструированного собора Нотр-Дам де Пари.
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