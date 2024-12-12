Си Цзиньпин заявил о необходимости «скорейшей разрядки» ситуации на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что нужно продвигать «скорейшую разрядку» ситуации на Украине. Об этом он сказал во время визита в Пекин заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Слова Цзиньпина 12 декабря передает РИА Новости.

«По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий», — подчеркнул председатель КНР. Он также уточнил, что нельзя допустить «подливания сторонами масла в огонь».

В апреле текущего года Си Цзиньпин предложил четыре принципа разрешения украинского кризиса. Среди них в том числе также звучал тезис о том, что нужно «остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь».

Помимо украинского вопроса, обсуждений совместного экономического развития РФ и Китая, Дмитрий Медведев передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев.

Прошлая встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева состоялась в декабре 2022 года. Тогда политики поговорили о двустороннем взаимодействии, обсудили международные вопросы, в том числе и конфликт на Украине.