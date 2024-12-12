Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 759мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Си Цзиньпин заявил о необходимости «скорейшей разрядки» ситуации на Украине

Си Цзиньпин заявил о необходимости «скорейшей разрядки» ситуации на Украине

2 166
22 комментария

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что нужно продвигать «скорейшую разрядку» ситуации на Украине. Об этом он сказал во время визита в Пекин заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Слова Цзиньпина 12 декабря передает РИА Новости.

«По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий», — подчеркнул председатель КНР. Он также уточнил, что нельзя допустить «подливания сторонами масла в огонь».

В апреле текущего года Си Цзиньпин предложил четыре принципа разрешения украинского кризиса. Среди них в том числе также звучал тезис о том, что нужно «остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь».

Помимо украинского вопроса, обсуждений совместного экономического развития РФ и Китая, Дмитрий Медведев передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев.

Прошлая встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева состоялась в декабре 2022 года. Тогда политики поговорили о двустороннем взаимодействии, обсудили международные вопросы, в том числе и конфликт на Украине.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Klaustrofobik
1 час
Несмываемый не может позволить армии вернутся домой, они его....
BobCat2
1 час
Раньше отправляли сообщения почтовыми голубями, а теперь Медведевым... Видать что-то прям очень важное написано, что аж курьера пришлось посылать. Вряд ли хорошее.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00