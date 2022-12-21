Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом 21 декабря сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости. Медведев находится в Китае по приглашению КПК, добавили на телевидении.
В ходе встречи Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Также они обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая кризис на Украине. Кроме того, Медведев и лидер КНР обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.
«Мы обсудили вопросы взаимодействия между компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — рассказал Медведев на видео в своем Telegram-канале.
Замглавы Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры «весьма полезными».
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где встретится с американским лидером Джо Байденом и посетит Конгресс.