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    Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине

    1975
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    Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом 21 декабря сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости. Медведев находится в Китае по приглашению КПК, добавили на телевидении.

    Фото: Скриншот видеоролика, опубликованного в Telegram-канале Дмитрия Медведева
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    В ходе встречи Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Также они обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая кризис на Украине. Кроме того, Медведев и лидер КНР обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

    «Мы обсудили вопросы взаимодействия между компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — рассказал Медведев на видео в своем Telegram-канале.

    Замглавы Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры «весьма полезными».

    Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где встретится с американским лидером Джо Байденом и посетит Конгресс.

    Фото: Скриншот видеоролика, опубликованного в Telegram-канале Дмитрия Медведева

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