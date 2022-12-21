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    Reuters и CNN: Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с Байденом и для посещения Конгресса

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    Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где встретится с американским лидером Джо Байденом и посетит Конгресс в среду, 21 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Визит в США для Зеленского станет первой зарубежной поездкой с начала конфликта на Украине.

    Ожидается, что президенты США и Украины встретятся в Белом доме. Также Штаты должны объявить о пакете военной помощи Украине на сумму около 1,8 млрд долларов.

    CNN сообщает, что Владимир Зеленский уже направляется в Вашингтон.

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