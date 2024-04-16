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    Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа разрешения украинского кризиса

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    Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, которые помогут предотвратить выход из-под контроля украинского кризиса, а также поспособствуют восстановлению мира. Предложения были озвучены Цзиньпином в Пекине во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 16 апреля сообщает агентство Xinhua.

    Лидеры двух стран, углубленно обсуждая кризис на Украине, обменялись мнениями по этой теме.

    «Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных выгод. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь», — отметил председатель КНР.

    Также, по мнению Си Цзиньпина, следует создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности.

    «Мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — сказал он.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили в телефонном разговоре конфликт на Украине. Подробности разговора тогда не уточнялись.

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