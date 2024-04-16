Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа разрешения украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, которые помогут предотвратить выход из-под контроля украинского кризиса, а также поспособствуют восстановлению мира. Предложения были озвучены Цзиньпином в Пекине во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 16 апреля сообщает агентство Xinhua.

Лидеры двух стран, углубленно обсуждая кризис на Украине, обменялись мнениями по этой теме.



«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных выгод. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь», — отметил председатель КНР.

