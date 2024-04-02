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    Си Цзиньпин и Байден обсудили конфликт на Украине

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    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили в телефонном разговоре конфликт на Украине. Об этом вечером во вторник, 2 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая.

    «Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису», — говорится в публикации.

    Подробности разговора лидеров Китая и США не уточняются. Однако китайский телеканал добавляет, что «телефонный разговор был откровенным и конструктивным».

    Также Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

    В декабре прошлого года лидер Китая предупредил американского президента во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем.

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