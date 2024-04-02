Си Цзиньпин и Байден обсудили конфликт на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили в телефонном разговоре конфликт на Украине. Об этом вечером во вторник, 2 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису», — говорится в публикации.



Подробности разговора лидеров Китая и США не уточняются. Однако китайский телеканал добавляет, что «телефонный разговор был откровенным и конструктивным».



Также Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили ситуацию на Корейском полуострове.



В декабре прошлого года лидер Китая предупредил американского президента во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем.