Си Цзиньпин предупредил Байдена, что воссоединит Китай с Тайванем

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Джо Байдена во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников.
Как сообщает издание 20 декабря, Си Цзиньпин сказал президенту США на групповой встрече, на которой присутствовала дюжина американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает получить Тайвань мирным путем, а не силой.
Также китайский лидер опроверг заявления американских военных о том, что КНР якобы планирует захватить Тайвань в
После встречи Байдена якобы попросили сделать публичное заявление о том, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Но Белый дом отклонил запрос Китая.
«Фонтанка» писала, что Джо Байден принимал в поместье под Сан-Франциско лидера Китая Си Цзиньпина еще 15 декабря. На встрече Вашингтон и Пекин хотели снизить эскалацию, убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту.