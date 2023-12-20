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    Си Цзиньпин предупредил Байдена, что воссоединит Китай с Тайванем

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    13 комментариев

    Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Джо Байдена во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников.

    Как сообщает издание 20 декабря, Си Цзиньпин сказал президенту США на групповой встрече, на которой присутствовала дюжина американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает получить Тайвань мирным путем, а не силой.

    Также китайский лидер опроверг заявления американских военных о том, что КНР якобы планирует захватить Тайвань в 2025-м или 2027 году. Он сказал, что пока не установил никаких временных рамок.

    После встречи Байдена якобы попросили сделать публичное заявление о том, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Но Белый дом отклонил запрос Китая.

    «Фонтанка» писала, что Джо Байден принимал в поместье под Сан-Франциско лидера Китая Си Цзиньпина еще 15 декабря. На встрече Вашингтон и Пекин хотели снизить эскалацию, убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту.

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    Комментарии 13

    Гость20 Дек 2023 в 21:14
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