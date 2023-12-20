Си Цзиньпин предупредил Байдена, что воссоединит Китай с Тайванем

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Джо Байдена во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников.



Как сообщает издание 20 декабря, Си Цзиньпин сказал президенту США на групповой встрече, на которой присутствовала дюжина американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает получить Тайвань мирным путем, а не силой.