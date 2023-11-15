«Удовольствие и честь». Джо Байден принимает в поместье под Сан-Франциско лидера Китая Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден заявил, что принимать главу КНР Си Цзиньпина для него «удовольствие и честь», передает 15 ноября РИА Новости. Байден отметил, что не всегда сходится с ним в оценках, но их общение назвал «открытым и честным».
Переговоры двух лидеров проходят в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Дорога перекрыта за 10 километров от поместья.
Президент США также заявил, что Вашингтон и Пекин должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.
«Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организуем соперничество ответственно», — сказал Байден.
Напомним, контакты между США и Китаем были фактически заморожены после прошлогоднего визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает частью своей территории. Пекин тогда приостановил контакты с США практически по всем направлениям.
«Фонтанка» писала, что переговоры Си Цзиньпина и Байдена стали первой встречей глав государств за год — в последний раз лидеры говорили в ноябре 2022-го, встреча проходила на острове Бали. Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома, запланирована «широкомасштабная» встреча.
В свою очередь Reuters пишет, что Байден хочет затронуть вопросы отношений Китая и Тайваня, связи России с Северной Кореей, военные действия на Украине и палестино-израильский конфликт.