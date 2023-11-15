    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.46eur97.13

    «Удовольствие и честь». Джо Байден принимает в поместье под Сан-Франциско лидера Китая Си Цзиньпина

    2160
    19 комментариев

    Президент США Джо Байден заявил, что принимать главу КНР Си Цзиньпина для него «удовольствие и честь», передает 15 ноября РИА Новости. Байден отметил, что не всегда сходится с ним в оценках, но их общение назвал «открытым и честным».

    Переговоры двух лидеров проходят в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Дорога перекрыта за 10 километров от поместья.

    Президент США также заявил, что Вашингтон и Пекин должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

    «Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организуем соперничество ответственно», — сказал Байден.

    Напомним, контакты между США и Китаем были фактически заморожены после прошлогоднего визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает частью своей территории. Пекин тогда приостановил контакты с США практически по всем направлениям.

    «Фонтанка» писала, что переговоры Си Цзиньпина и Байдена стали первой встречей глав государств за год — в последний раз лидеры говорили в ноябре 2022-го, встреча проходила на острове Бали. Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома, запланирована «широкомасштабная» встреча.

    В свою очередь Reuters пишет, что Байден хочет затронуть вопросы отношений Китая и Тайваня, связи России с Северной Кореей, военные действия на Украине и палестино-израильский конфликт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Джо БайденСи Цзиньпин
    ЛАЙК10
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close