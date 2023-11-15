«Удовольствие и честь». Джо Байден принимает в поместье под Сан-Франциско лидера Китая Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден заявил, что принимать главу КНР Си Цзиньпина для него «удовольствие и честь», передает 15 ноября РИА Новости. Байден отметил, что не всегда сходится с ним в оценках, но их общение назвал «открытым и честным».



Переговоры двух лидеров проходят в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Дорога перекрыта за 10 километров от поместья.



Президент США также заявил, что Вашингтон и Пекин должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

