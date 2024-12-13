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Власть Володин рассказал, как иноагентам не позволят пользоваться доходами

Володин рассказал, как иноагентам не позволят пользоваться доходами

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7 комментариев

Депутаты Госдумы внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Законопроект был принят в первом чтении 20 ноября, а во втором его планируется рассмотреть 17 декабря. Об этом 13 декабря сообщает в своем канале спикер палаты Вячеслав Володин.

«Законопроектом изначально предлагалось зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента», — поясняет Володин.

На этот недоступный счет, в соответствии с поправками, будут перечисляться:

  • доходы иноагента в виде процентов по вкладам, а также от долевого участия в организациях (в том числе дивиденды),

  • средства, полученные в результате продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду.

Новость дополняется.

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Комментарии
8
gatsby55
14 минут
Вот почему наличные нужны.
ДЕД
2 минуты
Надеюсь в скором времени, инагентами окажутся эти володины... Вот будет интересно узнать народцу о их доходах😉
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