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Власть «Прекратить обогащение предателей». Законопроект о спецсчетах для иноагентов приняла ГД в первом чтении

«Прекратить обогащение предателей». Законопроект о спецсчетах для иноагентов приняла ГД в первом чтении

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73 комментария

Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет приняли депутаты Госдумы в первом чтении. Его поддержали единогласно, авторами стали 429 депутатов. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её граждан», — сказано в посте спикера.

Законопроект предлагает ввести особый порядок зачисления денег от использования интеллектуальной деятельности и брендов для тех, кто признан иностранными агентами.

Предлагается зачислять средства на специальный рублевый счет, который будет обязан открыть иноагент или тот, кто перечисляет ему гонорар.

«Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента», — пишет Володин.

Также деньги могут быть зачислены в бюджет по решению суда.

«Принимаемые меры направлены на то, чтобы прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии
74
AndrewBarsik
1 час
Прочитал первую половину заголовка и обрадовался. Подумал, что депутатам, чиновникам, кривдохранителям зарплаты урезали. А оказалось нет.
alexadmin
1 час
Нда, не тех предателей ловят...
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