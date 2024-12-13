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Происшествия После падения БПЛА под Владимиром начались пожары

После падения БПЛА под Владимиром начались пожары

8 893
4 комментария

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале сообщил подробности ночной атаки. Четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты 13 декабря около 5:05–5:40 утра над Петушинским районом области.

Обломки упали вне жилой зоны, начались небольшие пожары. Жертв и разрушений не зафиксировано.

«С раннего утра нахожусь на месте, провожу заседание оперативного штаба, принимаем решение об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА», — отметил Авдеев.

Ранее об отражении атаки по соседству с Москвой сообщило Минобороны. Ночью БПЛА атаковали четыре региона. В Белгородской области один человек погиб и один получил ранения.

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Комментарии
4
Cashmare
59 минут
"под владимиром начались пожары", это у владимира подгорело что ли?
282498619
1 час
"Сбиты... Петушинским районом..." Петушинский район - это новое оружие ПВО?
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