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Происшествия БПЛА атаковали четыре региона. Под Белгородом мирный житель ранен, боец самообороны погиб

БПЛА атаковали четыре региона. Под Белгородом мирный житель ранен, боец самообороны погиб

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7 комментариев

Ночью 13 декабря во время атак в Белгородской области погиб один человек и один был ранен. В Теребренском сельском поселении погиб боец самообороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, записав видео под звуки сирены воздушной тревоги.

В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате налета беспилотников ранения получил мирный житель. У него множественные осколочные ранения головы и рук, он госпитализирован. В районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона поврежден коммерческий объект.

В Ростовской области средства ПВО уничтожили за ночь девять БПЛА: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.

По данным Минобороны, всего за ночь уничтожены 13 беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой областью.

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Атака БПЛА Атака беспилотников Ростовская область Белгородская область
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Комментарии
7
карпатыч
2 часа
странно.. вроде же всё нормально было
282556445
1 час
Назад к истокам, каждому губернатору, как в древней Руси князю по дружине -самообороне.
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