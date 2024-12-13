БПЛА атаковали четыре региона. Под Белгородом мирный житель ранен, боец самообороны погиб

Ночью 13 декабря во время атак в Белгородской области погиб один человек и один был ранен. В Теребренском сельском поселении погиб боец самообороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале , записав видео под звуки сирены воздушной тревоги.

В Белгородском районе в селе Красная Нива в результате налета беспилотников ранения получил мирный житель. У него множественные осколочные ранения головы и рук, он госпитализирован. В районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона поврежден коммерческий объект.

В Ростовской области средства ПВО уничтожили за ночь девять БПЛА: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.

По данным Минобороны, всего за ночь уничтожены 13 беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой областью.