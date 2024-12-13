Четыре беспилотника за 35 минут перехватили по соседству с Москвой

Атака беспилотников отражена утром 13 декабря во Владимирской области, соседней с Московской, примерно в 160 км от столицы.

Как сообщает Минобороны, за 35 минут, с 5:05 до 5:40, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Владимирской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата.