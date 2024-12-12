Музей истории религии открывает выставку про шаманизм и буддизм на Байкале

На выставке «Буддизм и шаманизм на берегах Байкала» вы увидите более двухсот экспонатов, которые расскажут о верованиях народов Прибайкалья и Забайкалья. На экспозиции будут одеяния шаманов и буддийских лам, буддийские танки и мандалы, обереги и фигурки духов-покровителей, ксилографические доски на тибетском языке, исторические фотографии и работы современных художников.

Выставка будет состоять из двух разделов. Первый музей посвятит архаическому пласту бурятской культуры, почитанию природных объектов (гор и священных источников), гадательным практикам, героям народного эпоса и фольклора, а также связанным с шаманизмом ритуальным практикам. Второй раздел будет посвящён приходу буддизма в Бурятию в XVIII веке, строительству первых монастырей — дацанов, переосмыслению традиционных верований в духе буддизма, а также политике царского правительства в регионе.

Среди уникальных предметов, которые вы найдёте на выставке, будет головной убор шамана «корона майхабши» XIX века, изображение Екатерины II в образе Белой Тары, статуэтка бодхисаттвы Манджушри, которую ламы преподнесли будущему императору Николаю II в ходе путешествия на Восток в 1891 году. Вы познакомитесь с образами Белого Старца и Духа Байкала, Чёрного шамана и Белой Тары, гневной Лхамо и защитника буддийского учения Джамсарана.

Музей напоминает, что Байкал — самое глубокое пресноводное озеро в мире — издавна считался священным среди народов, живших на его берегах. Люди, жизнь которых на протяжении многих поколений была связана с Байкалом, всегда почитали силы природы и духов предков, покровителей домашнего очага. Когда в XVIII столетии в регионе утвердился буддизм, пришедший из Тибета и Монголии, в местных верованиях и практиках изменились акценты. Место жертвоприношений животных заняло милосердие и сострадание ко всем живым существам. Также с приходом буддизма в регионе стала распространяться грамотность. Впрочем, хоть ламы и боролись с шаманизмом, в народе верования тесно переплелись. В том числе потому, что в тибетско-монгольском буддизме было много архаичных ритуалов. Сейчас, отмечают в музее, интерес к прошлому среди бурят усиливается, в том числе к теме переплетения буддизма и шаманизма в регионе.