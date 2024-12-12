Беспилотники атаковали три региона России

Министерство обороны РФ отчиталось в 22:43 об уничтожении десяти украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА, по данным ведомства, были сбиты над Ростовской областью и еще четыре — над территорией Белгородской. Атака происходила с 21.00 до 22.00.