Вечером в четверг, 12 декабря, беспилотники атаковали три региона России: Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.
Министерство обороны РФ отчиталось в 22:43 об уничтожении десяти украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА, по данным ведомства, были сбиты над Ростовской областью и еще четыре — над территорией Белгородской. Атака происходила с 21.00 до 22.00.
Информацию подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков (по его словам, были сбиты «несколько беспилотников») и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Впрочем, последний сообщил в 22:09, что «около 22 часов в районе Новошахтинска средствами ПВО уничтожено пять БПЛА».
В сводку Минобороны не попала Брянская область — там, как сообщил в 22:20 губернатор Александр Богомаз, был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Во всех случаях, как утверждается, обошлось без пострадавших и повреждений.
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