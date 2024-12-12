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Происшествия Беспилотники атаковали три региона России

Беспилотники атаковали три региона России

754
7 комментариев

Вечером в четверг, 12 декабря, беспилотники атаковали три региона России: Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

Министерство обороны РФ отчиталось в 22:43 об уничтожении десяти украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА, по данным ведомства, были сбиты над Ростовской областью и еще четыре — над территорией Белгородской. Атака происходила с 21.00 до 22.00.

Информацию подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков (по его словам, были сбиты «несколько беспилотников») и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Впрочем, последний сообщил в 22:09, что «около 22 часов в районе Новошахтинска средствами ПВО уничтожено пять БПЛА».

В сводку Минобороны не попала Брянская область — там, как сообщил в 22:20 губернатор Александр Богомаз, был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Во всех случаях, как утверждается, обошлось без пострадавших и повреждений.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Минобороны Ростовская область Брянская область Белгородская область Юрий Слюсарь Александр Богомаз Вячеслав Гладков
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Комментарии
7
ixform
13 минут
на этом Украине выражается оперативная благодарность и сворачивается огневая фаза конфликта к нулю развод по располагам 50 км
Гость
12 минут
Чему радуешься, либерда?
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