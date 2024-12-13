Остин Батлер сыграет Патрика Бейтмана в фильме Луки Гуаданьино «Американский психопат»

Ранее появлялась информация, что на роль Патрика Бейтмана рассматривается Джейкоб Элорди, но этот кастинг так и не состоялся. У Элорди и Батлера есть, между тем, нечто общее, поскольку они оба сыграли очень разные версии Элвиса Пресли в фильмах Софии Копполы («Присцилла») и База Лурмана («Элвис».