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Общество Остин Батлер сыграет Патрика Бейтмана в фильме Луки Гуаданьино «Американский психопат»

Остин Батлер сыграет Патрика Бейтмана в фильме Луки Гуаданьино «Американский психопат»

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Остин Батлер сыграет главную роль в новой киноинтерпретации книги Брета Истона Эллиса «Американский психопат», поставленной режиссером Лукой Гуаданьино для Lionsgate. Об этом сообщает Variety.

Ранее появлялась информация, что на роль Патрика Бейтмана рассматривается Джейкоб Элорди, но этот кастинг так и не состоялся. У Элорди и Батлера есть, между тем, нечто общее, поскольку они оба сыграли очень разные версии Элвиса Пресли в фильмах Софии Копполы («Присцилла») и База Лурмана («Элвис».

Фильм Гуаданьино, сценарий к которому написал Скотт З. Бернс («Прачечная самообслуживания»), будет не ремейком фильма 2000 года, а новой экранизацией романа Эллиса.

В оригинальном фильме, который вышел на экраны в 2000 году и действие которого разворачивается в 1980-х годах, Кристиан Бэйл играет Патрика Бейтмана, яппи с Уолл-стрит и серийного убийцу. У Гуаданьино, возможно, будет совершенно иная интерпретация персонажа Патрика Бейтмана.

Предыдущая картина Гуаданьино — драма «Квир» по роману Уильяма Берроуза с Дэниэлом Крейгом — участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

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Лука Гуаданьино Остин Батлер Американский психопат
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