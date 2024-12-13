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Финансы Бутерброд с икрой подорожал за год на 32%, оливье — на 11%. «Фонтанка» рассчитала индекс новогоднего стола

Бутерброд с икрой подорожал за год на 32%, оливье — на 11%. «Фонтанка» рассчитала индекс новогоднего стола

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29 комментариев

Набор ингредиентов для популярного салата оливье в Петербурге в 2024 году обойдется примерно в 575,5 рублей, рассчитала «Фонтанка» на основе рецепта Росстата. Это на 11,1% больше, чем в прошлом году (примерно 518 рублей).

Наиболее сильно увеличилась стоимость картофеля — на 83% к прошлому году (почему это происходит, мы объясняли здесь), лука  (+44,6%) и огурцов (+33,2%). Следом идут яйца (+10,6%), зеленый горошек (+9,1%) и майонез  (+6,7%).

Селедка под шубой будет стоить 404,8 рубля, что на 15,3% больше, чем в прошлом году. Вклад в подорожание вносили те же ингредиенты, что и в оливье. Также заметно дорожала свекла — на 36,2%. А филе сельди, стоимость которого за год выросла на 14,5%, внесло самый заметный абсолютный вклад в подорожание — плюс 30 рублей.

Стоимость бутерброда с икрой составит 186,2 рубля, что на 32,3% больше, чем год назад. Главным драйвером подорожания стало сливочное масло, цены на которое за год взлетели на 44% на фоне дефицита молочных жиров.  Собственно икра стала дороже на 30,7%, чем год назад. Причиной, вероятно, стало снижение производства из-за сокращения вылова лососевых. Стоимость хлеба выросла на 36%.

О том, как подорожали другие новогодние угощения и какой индекс оливье в других регионах, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
29
El&na
1 час
Серьезно? А по моему подорожало минимум на 50, а то и на все 100%
Стелла Моисеевна
1 час
Как жить дальше? Вопрос на "прямую линию".
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