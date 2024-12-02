Майонез тут ни при чем. Почему рост цен на продукты не должен напрямую зависеть от доллара

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Федеральные СМИ на прошлой неделе переполошили народ сообщением о скором подорожании майонезов и соусов на его основе. Все дело в растительном масле, которое взлетело в цене неприличным образом, объяснили производители. «Фонтанка» удивилась: так яйца же подешевели. Пришлось лезть в таблицы проверять, почему дорожает майонез.

Правда ли, что майонез сильно подорожал

Главный российский соус дорожает третий месяц подряд. Любимое публицистическое развлечение «Индекс Оливье» в преддверии Нового года грозит неприятными рекордами. Крупнейшие производители уже во второй раз за пару месяцев предупреждают сети о росте отпускных цен. Все это похоже на сводки с фронта продуктовой инфляции, за которыми особо впечатлительные граждане следят ежедневно и пересылают друг другу, еще сильнее разжигая потребительскую панику.









Основные ингредиенты майонеза — яичные желтки и подсолнечное масло. Так что, казалось бы, на его цену должны влиять оба. Но дело в том, что соотношение в весе желтков и масла — 1:5. То есть на 200 мл масла надо всего два желтка, каждый из которых весит около 20 граммов.

Таким образом, чтобы получить в домашних условиях килограмм майонеза, нужно почти строго литр масла (он весит меньше килограмма) и десяток яиц. Если купить их в магазинах Петербурга, получится в среднем, по последним данным Росстата, 156,68 рубля за масло и 122,34 — за яйца. Наверное, можно накинуть рублей 10 за ложку горчицы и столовую ложку лимонного сока, соли и сахара, и получится примерно 290 рублей. Просто все взбивайте миксером.

При этом готовый майонез в магазине Росстат видит по 319 рублей за килограмм, но в реальности все сложнее. Именно что килограмм почти нигде не найти. Самые популярные упаковки — 200 и 400 граммов, и большие — по 800. А дальше — маркетинг. Если обратиться к сайту одной из крупнейших сетей гипер- и супермаркетов, то в самых маленьких упаковках «Ряба» — 338 рублей, Heinz в пересчете на килограмм будет стоить 330, «Махеев» — 289, «Слобода» — 247, собственная торговая марка сети — 222. Самые большие упаковки: «Слобода» — 250, «Ряба» — 238, «Махеев» — 215, собственная торговая марка — 196.









Как видно, паниковать по поводу заоблачных цен на майонез, которые нам рисует Росстат, причин нет. Да, майонез действительно подорожал. Так, анализ чеков домашних покупок, которые корреспондент «Фонтанки» каждый раз бережно сохраняет, показывает: совершенно идентичная 700-граммовая пачка майонеза «Провансаль Классический 67 %» собственной торговой марки еще 12 июня стоила 138,7 рубля, а сейчас — 161 рубль. Рост — 16 %, и это, без шуток, много для пятимесячного отрезка.

Есть еще более тяжелые примеры. 28 октября прошлого года в семейном чеке: майонез «Слобода Оливковый 67 %» 800 г — 154,49 рубля. Смотрим сейчас: тот же самый и столько же — 245,99. Это уже, простите, совсем не смешно — 59 % всего за год. А вот чуть попозже, 2 февраля, следующий майонез — СТМ «Провансаль Классический 67 %» 700 г — 161 рубль. А сейчас он стоит…

Погодите. Да тот же самый 161 рубль он сейчас и стоит. А как же мы его тогда в июне по 138 покупали? А все очень просто — скидки. По той же причине в октябре покупался не СТМ, как обычно, а «Слобода». Оказался на 7 рублей дешевле, да еще и 800 граммов. А сейчас скидки на него нет — стоит полные 245,99.

Потребительское поведение — вещь более сложная, чем таблицы Росстата. Конечно, есть товары какой-то определенной марки, которую средний покупатель предпочтет другим брендам, даже если цена будет чуть выше. Ну а если прямо здесь и сейчас конкретного майонеза в магазине, куда вы после работы пришли, нет? А жена уже овощи под оливье нарезала?

Включается очень сложная программа, по которой выбирается более-менее знакомая марка с ценой, максимально близкой к привычной или чуть ниже. А маркетологи сверху по этой программе бьют акцией: два по цене одного, или скидка 40 %, или купи мобильник — выиграй кипятильник. Не важно. Главное, что выбор того или иного продукта по определенной цене — поступок одновременно и логичный, и случайный.

Также неисповедима и траектория личной инфляции. Не той, что в телевизоре у Эльвиры Набиуллиной, а вашей личной, которая обычно формулируется: «Раньше я на 10 тысяч полную тележку набирал, и в багажник не помещалось, а теперь всего три пакета и все».

В реальности же это более чем субъективный показатель. Стоит сесть на диету, разлюбить говяжьи стейки, найти новый дорогой сорт любимого пирожного, и ваша корзина в корне меняет цену. Дети вырастают и меняют пищевые предпочтения. Пересаживаете кошку на специальную диету. Сезон мандаринов кончился. И все, средняя цена вашей корзины опять меняется. И опять ощущение, что «все стало дороже».

А вот на ваши любимые бакинские помидоры скидка. А вот два кило говяжьего антрекота по цене одного. А вот банное полотенце за фишки за полцены. Конечно, ощущение «стало дешевле» — несвойственно русскому человеку. Но, перебирая старые чеки, не устаешь удивляться. А как же так пишут, что майонез жутко подорожал, если я его в феврале покупал ровно по той же цене, что он сейчас в ноябре стоит?

То есть в целом квадратный майонез в вакууме (который измеряет Росстат), конечно, подорожал. И этому есть объективные причины. Но для вас конкретно это не обязательно так.

А из чего складывается цена майонеза

Теперь к серьезным вопросам. Разумеется, судить о росте цен на майонез по розничным ценам на яйца и растительное масло — это глупость несусветная. Как минимум, надо смотреть на оптовые отпускные цены производителей сырья. Росстат их, кстати, тоже считает.

Например, тонна семян подсолнечника на оптовом рынке (их как раз и покупает масложировой завод, который делает ваше масло) по итогам октября стоила в среднем по стране 33 921,94 рубля. Из тонны в среднем получается 350 литров (а не килограммов) растительного масла. Соответственно, литр — где-то 97 рублей сейчас. В рознице в Петербурге Росстат в данный момент видит в среднем 156 рублей, в реальном же магазине литр (целый, а не модные сейчас какие-нибудь 860 мл) прямо сейчас можно купить, если со скидкой, по 128 рублей, без скидки — и по 140, и по 146, и по 180. Выбор за вами. Это к слову о личной инфляции.

Дальше вступает в действие экономика предприятия, на котором производится масло. Во-первых, доходы приносит не только масло, но и оставшийся от него жмых. Сколько же можно выручить за жмых? Да почти сколько угодно. Если он идет как кормовой для коров, фасованный по 40 кг, то около 30 рублей за кг. Если навалом в биг-бэгах от одной тонны — есть цена и 13 000 рублей за тонну. А вот он как «макуха» для приманки рыбы рыбаками — уже 350 рублей за кило. Листайте дальше: «Обезжиренные семечки подсолнечника» в удобной упаковке для сухих завтраков — 220 рублей за упаковку 200 граммов. Короче, все зависит от фантазии и наглости маркетологов масложирового завода.

Это дополнительные доходы. А теперь считаем расходы: амортизация оборудования, платежи по кредитам, электроэнергия, аренда помещений, зарплата, налоги. Что-то на черный день надо отложить. Плюс пора бы уже новое оборудование искать. В сухом остатке стоимость литра масла, которое пойдет на полки (а перед этим его еще рафинируют, дезодорируют, вымораживают, упаковывают и пр.), может колебаться очень сильно.

Плюс в реальности на полки по той цене, что мы с вами видим, доходит лишь треть вырабатываемого в стране масла: около 1,4 млн литров из 4 миллионов. Остальное идет оптом на пищевые производства. В огромных таких цистернах. И совсем по другой цене. Что там сейчас с ценами на оптовом рынке подсолнечного рынка — Росстат не говорит. А ведь доходы от оптовых поставок, учтенные в общей экономике предприятия, влияют и на отпускные цены для розницы.

Объективно говоря, в этом году действительно существует — в узком смысле этого слова — дефицит сырья для растительного масла, тех самых семян подсолнечника. Объем сбора по состоянию на начало ноября был примерно на 4 % ниже прошлогоднего (13,9 млн тонн). Причем в Южном федеральном округе пока собрали на миллион тонн меньше, чем на ту же дату прошлого года. Это по итогам обработки 83 % площадей посевов. Если тенденция сохранится, в стране в этом году будет примерно на 1,5 млн тонн подсолнечника меньше, чем в 2023 году.









Как это сокращение скажется на оптовых ценах — вопрос ближе к области астрологии. Однако уже сейчас мы видим очень значительный рост отпускных цен производителей: 33,9 тыс. рублей за тонну на 1 ноября против 23,3 тыс. рублей годом ранее. То есть сразу +45 %. А между прочим, еще три месяца назад оптовая цена по стране и вовсе была выше 37 тысяч. И это мы еще экстренную остановку сразу восьми крупных масложировых предприятий на юге России по не зависящим от них причинам никак не учитываем. Так с чего, скажите, маслу на полках не дорожать-то? И каким таким чудом мы у Росстата видим ноябрь к ноябрю всего +8 %?

Но так работает реальная экономика. Она куда сложнее, чем видится обывателям и ведущим ток-шоу. Ну не может тот же «Махеев» (группа «Эссен») поднять цены на масло и майонез на 45 % просто потому, что за год семечки в опте настолько подорожали. На 10 % может повысить, как рассказывают федеральные СМИ, а на 45 — нет. Просто потому, что рядом с ним на полке будут «Благо», «Ряба», «Слобода» и еще пять марок, включая СТМ ретейлера.

Где-то ужаться, где-то запустить линейку элитного жмыха по 1 000 рублей за кило для хипстеров, где-то прижать хлебобулочную фабрику, чтобы она оптом масло подороже взяла, где-то кондитерам многолетние скидки обнулить. Так и получится балансировать.

Потому что главное для менеджеров «Махеева» — чтобы поток фур отгруженной с завода продукции не сокращался. На обороте всегда заработать проще, чем на задранных ценах, но забитом складе готовой продукции. И именно это — большая, сильная, диверсифицированная и умная экономика, которая, как ни крути, но все же сложилась в России и худо-бедно работает, — и есть главный залог сдерживания инфляции в стране. А не грозные окрики из Кремля, популистские заявления по телевизору или предостережения ФАС.