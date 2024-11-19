Более пяти БПЛА атаковали предприятие в Воронежской области. Произошло возгорание

Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, расположенное в одном из районов Воронежской области. Об этом вечером 19 ноября сообщил губернатор Александр Гусев.

По его информации, на предприятии произошло возгорание, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сотрудники эвакуированы.

Предприятие, подвергшееся атаке беспилотников, выпускает «исключительно гражданскую продукцию», написал Гусев в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. При этом опасность атаки БПЛА в регионе всё еще сохраняется.