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Происшествия Беспилотники атаковали шесть регионов России

Беспилотники атаковали шесть регионов России

3 006
9 комментариев

Вечером во вторник, 19 ноября, украинские беспилотники атаковали три региона России. Об этом сообщают Министерство обороны и губернаторы.

По информации военного ведомства, за один только час — с 18 до 19 вечера — дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области были уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов. Информацию подтвердил и глава региона Александр Богомаз: по его сведениям, пострадавших и разрушений нет.

С 19 до 20 часов два БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над территорией Курской области.

Опасность атаки БПЛА была также объявлена в Воронежской области, а губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о начале работы ПВО. «Ведется работа по уничтожению БПЛА», — сообщил он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев позднее сообщил, что более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие и в результате атаки «произошло возгорание».

Еще одна атака произошла на Белгородскую область. «Над Алексеевским округом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — написал глава региона.

По информации Вячеслава Гладкова, в городе Алексеевка в результате падения обломков БПЛА на территории предприятия повреждены производственные помещения; также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на ЛЭП. Жители нескольких улиц временно остаются без света.

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Атака беспилотников БПЛА Ростовская область Брянская область Курская область ПВО Минобороны России
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Комментарии
10
Заливщик голосовых планок
43 минуты
Теперь и по вечерам, штоле? Может, этта, слегка отступить уже от Плана(ТМ)?
280369697
1 час
А это как подорожание продуктов нам только на пользу, наверное ?
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