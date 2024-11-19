Беспилотники атаковали шесть регионов России

Вечером во вторник, 19 ноября, украинские беспилотники атаковали три региона России. Об этом сообщают Министерство обороны и губернаторы.

По информации военного ведомства, за один только час — с 18 до 19 вечера — дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области были уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов. Информацию подтвердил и глава региона Александр Богомаз: по его сведениям, пострадавших и разрушений нет.

С 19 до 20 часов два БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над территорией Курской области.

Опасность атаки БПЛА была также объявлена в Воронежской области, а губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о начале работы ПВО. «Ведется работа по уничтожению БПЛА», — сообщил он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев позднее сообщил , что более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие и в результате атаки «произошло возгорание».

Еще одна атака произошла на Белгородскую область. «Над Алексеевским округом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — написал глава региона.

По информации Вячеслава Гладкова, в городе Алексеевка в результате падения обломков БПЛА на территории предприятия повреждены производственные помещения; также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на ЛЭП. Жители нескольких улиц временно остаются без света.