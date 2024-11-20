Производство популярного новогоднего деликатеса в 2024 году сократилось в три раза

Производство натуральной красной икры в России в 2024 году сократилось втрое. Об этом 20 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на данные ФГИС «ВетИС». Так, за 10 месяцев этого года было выпущено 10 тысяч тонн натуральной лососевой икры, тогда как в 2023-м — 29 тысяч тонн.

Также сократилось производство структурированной и имитированной икры.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры причиной такой ситуации назвали неудачную путину.

По данным Росрыболовства, на 10 сентября дальневосточные рыбаки выловили 215,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей, тогда как на ту же дату годом ранее — 580 тысяч тонн. Впрочем, вылов лосося имеет ярко выраженную цикличность. Для сравнения: в 2022 году было добыто 247 тысяч тонн этой рыбы.