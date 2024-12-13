«Пора вводить детектор лжи для журналистов». После победы сборной России на «СКА Арене» Роман Ротенберг искал предателей среди СМИ

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Хоккей окончательно вернулся на «СКА Арену». 12 декабря сборная России здесь сыграла против сборной мира КХЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как Роман Ротенберг противостоял сначала «Железному Майку», а потом — журналистам.

Спустя девять месяцев большой хоккей вернулся на «СКА Арену». Самый большой ледовый стадион в мире принял Кубок Первого канала. Раньше это был турнир с участием сильнейших европейских сборных — России, Чехии, Финляндии и Швеции. Теперь от прежнего состава осталась только российская команда, да и та с непонятным статусом. Три других соперника — Белоруссия, Казахстан и сборная мира КХЛ, она же команда иностранных игроков лиги.

Не всех легионеров удалось увлечь этой идеей. Хотя им предлагали целых 300 тысяч рублей, перелет в бизнес-классе и проживание в четырехзвездочном отеле. Кто-то решил, что мини-отпуск в Дубае посреди сезона — более выгодная инвестиция. Но в целом — идея интересная. Особенно она стала такой после того, как на роль главного тренера позвали Майка Кинэна — человека, который с «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл Кубок Стэнли в 1994 году, с магнитогорским «Металлургом» — Кубок Гагарина в 2014-м. Также на его счету два Кубка Канады во главе канадской сборной в 1987-м и 1991-м годах.

Российской командой руководил Роман Ротенберг. Дальше будем называть ее все-таки сборной России, хотя ее статус так до конца понять и не удалось. В одних материалах Федерации хоккея России ее называют «Россия 25», в других — сборной России. Во время матча диктор тоже не усложнял и говорил, что это сборная России. «Фонтанка» попыталась уточнить этот вопрос после игры у президента ФХР Владислава Третьяка, но прямого ответа получить так и не удалось.

— Наша задача, вы поймите, чтобы в команде были разные игроки: и старше, и младше, — ответил Третьяк. — Это как в армии, понимаете? Должны быть как уже служивые, так и молодые. Самое главное — передача опыта, потому что молодежь всегда смотрит на старших. Это очень важно, понимаете. Молодежь учится. А наша задача сегодня — развивать и смотреть в будущее. Поэтому в этой команде — сплав опыта и молодости

— Но это всё-таки основная сборная или нет?

— Нет, это не основная сборная, потому что у нас не было сегодня задачи собрать всех сильнейших. Мы всё время меняем состав, всё время смотрим, где мы можем привлечь молодёжь.

— Любая команда сборной России обязана побеждать, — это уже вмешался Роман Ротенберг. — Сейчас есть хорошие новости. В Канаде мне сказали, что TSN (канадский телеканал, владеющий правами на трансляцию молодежного чемпионата мира по хоккею — ред.) хотят вернуть молодёжную сборную России.

Что характерно, в состав сборной России вошло 16 игроков из СКА. Зато в сборной мира КХЛ не оказалось ни одного представителя петербургской команды.

День на «СКА Арене» начался с подписания меморандума о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов. Недавно похожий документ ФХР подписывала с Индией. Роман Ротенберг, который в данном случае выступил в качестве вице‑президента Федерации хоккея России, заявил, что в будущем для проведения матчей в Дубае планируется пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады. Неожиданно после матча об этом мероприятии вспомнили снова.

Что и говорить, «СКА Арена» — шикарное место для проведения хоккейных матчей. Это действительно стадион мирового уровня, безо всяких «но». Другое дело, что, по словам Романа Ротенберга, чтобы хоккей сюда вернулся, работникам арены пришлось в течение девяти месяцев устранить более 70-ти замечаний. По этому поводу после игры у корреспондента «Фонтанки» тоже состоялся занимательный диалог с главным тренером сборной России, но об этом чуть позже.

Аншлага на игре не получилось. Визуально арена была заполнена процентов на 70-80. Особенно много пустых мест было на самых верхних ярусах, хотя билеты туда распространялись бесплатно среди хоккейных школ города и госучреждений. Гимн перед матчем исполнил Григорий Лепс. Вокруг матча было много русского национального колорита — девушки в кокошниках, балалайки, русские народные песни, которые разбавлялись патриотичными треками группы «Любэ».

Хоккеисты долго раскачивались, играли почти без силовой борьбы. Первый период, который закончился со счетом 0:0, оставил четкое ощущение выставочного матча. Потом немного разошлись. Но касалось это в основном российской команды. Сборная мира КХЛ до самого конца смотрелась очень слабо. В итоге сборная России победила со счетом 4:1. Голы за российскую команду забили Марат Хайруллин (24-я минута), Михаил Григоренко (33-я — в большинстве), Александр Елесин (37) и Илья Сафонов (52). У сборной мира КХЛ отличился Либор Шулак.

— Игра меня расстроила, — признался после игры Майк Кинэн. — Хотел бы извиниться перед болельщиками и перед КХЛ. Наша игра сегодня не отражала традиционный для КХЛ уровень легионеров. Поздравляю Романа с победой, его команда играла солидно и решительно, полностью нас переиграла.

— Когда вы работали в КХЛ, Ротенберг был менеджером, сейчас он тренер. Удивлены его карьерному продвижению и как оцениваете его тренерские скиллы? — спросил корреспондент «Фонтанки». В этот самый момент в зал для пресс-конференции зашел сам Ротенберг, чем, кажется, немного смутил канадского тренера.

— Ротенберг проделывает отличную работу и доказывает, что может строить конкурентные команды, — быстро ответил Кинэн и принялся обмениваться любезностями с главным тренером сборной России.

Дальше наступила очередь отвечать на вопросы Романа Ротенберга.

— Очень хорошо подготовились к игре. Нам удалось собрать очень дружную команду. И эти дни мы вместе с ребятами работали над тем, чтобы наша команда стала настоящей и дружной сборной России. Ребята приехали из разных клубов. Поэтому нам нужно было очень хорошо потренироваться. Мы потренировались фундаментально. Мы много смотрели видео. Хочу отметить соперника, сильная команда, сильный тренерский штаб, железный Майк (прозвище Майка Кинэна в Канаде — ред.), известный на весь мир, тренер-победитель. Для меня это большая честь играть против такого сильного соперника с таким тренером. Я всегда следил за Майком Кинэном, еще будучи маленьким мальчиком смотрел матчи, когда он возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Очень благодарен, что Кинэн приехал в Россию и вместе с нами популяризирует хоккей, помогает российскому хоккею развиваться, несмотря ни на что.

Коллеги уточнили у Романа Ротенберга по поводу информации о желании канадских телевизионщиков видеть молодежную сборную России на чемпионате мира.

— А вы к TSN уже обратились? — спросил Ротенберг. — Обратитесь в TSN. Это не официальная информация, а источник. Вы слышали, наверное, что мы сегодня подписали меморандум с ОАЭ. Так вот, наши арабские друзья сказали, что «Красная машина» — это лучшая программа развития хоккея в мире. У нас тут есть журналисты, которые недовольны результатом сборной. Я этого не могу понять. Если вы открыто болеете за сборную легионеров или за Майка Кинэна, это тоже позиция. Но тогда вы должны просто об этом объявить и сказать. Если наши журналисты очень скептически относятся к развитию российского хоккея в России, это, к сожалению, ни к чему хорошему не приведет. Без сборной России организатор молодежного чемпионата мира Hockey Canada и спонсор TSN несут огромные убытки. Они потеряли из-за этого сотни миллионов долларов, а может, уже и миллиард долларов. Потому что в мировом хоккее есть только одна вывеска — это Россия — Канада.

Дальше речь зашла про более 70-ти замечаний, которые работникам арены пришлось устранить, чтобы здесь снова играла сборная России и СКА. По словам Романа Ротенберга, было устранено 90 процентов недочетов. И в том числе благодаря этим доработкам сегодня удалось победить сборную легионеров КХЛ. Корреспондент «Фонтанки» попросил уточнить, о каких доработках идет речь. Но в ответ услышал обвинения, практически, в предательстве.

— Вы тоже болеете за сборную мира? Признавайтесь!

— Нет, я всегда болею только за вас, Роман Борисович.

— Пора ввести детектор лжи для журналистов. Чтобы ответить на ваш вопрос нужно провести отдельную пресс-конференцию с нашими технологами. Это касается всех деталей технического характера. Это в том числе борта, это рельефы борта.

— Просто про борты вы уже говорили, а про остальное…

— А вы хотите быть инженером?

— Нет, просто хочу понять, что конкретно вас здесь не устраивало?

— Нас всё устраивает. Мы очень рады победе. Вы, видимо, нет. Но это уже, извините. Сборная России победила, к вашему сожалению.

— Можно еще один уточняющий вопрос? Вы сказали, что 90% устранили. А какие недоработки остались? Могли бы конкретизировать?

— Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали. Наш архитектор и наш главный технолог ответит на все ваши вопросы. Можете сделать вопрос для «Что? Где? Когда?», вам ответят. На провокационные вопросы больше не отвечаем.

В следующий раз сборная России сыграет на Кубке Первого канала 14 декабря против сборной Белоруссии. По мнению Романа Ротенберга это более грозный соперник, ведь в отличие от сборной мира КХЛ белорусы давно играют вместе.