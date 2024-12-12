Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

сев.

 762мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Telegram заблокировал более 15 миллионов каналов и групп в 2024 году

Telegram заблокировал более 15 миллионов каналов и групп в 2024 году

133
Написать комментарий

Команда мессенджера Telegram за текущий год заблокировала более 15,3 миллиона каналов и групп, нарушающих правила сообщества. Об этом сообщается в отчете о модерации приложения, опубликованном администрацией Telegram.

Согласно отчету, ежедневно Telegram удаляет десятки тысяч групп и каналов. Под блокировку попадает контент, подстрекающий к насилию, а также распространяющий информацию о жестоком обращении с детьми и торговле незаконными товарами. С начала нынешнего года модераторы используют инструменты на основе искусственного интеллекта.

Только в 2024 году приложение заблокировало почти 129 тысяч сообществ, связанных с терроризмом и более 100 миллионов единиц «террористического» контента.

Мессенджер стал чаще блокировать каналы и группы после задержания основателя компании Павла Дурова в Париже в конце августа. Больше всего удалений пришлось на октябрь.

Команда мессенджера Telegram также согласилась сотрудничать с фондом Internet Watch Foundation (IWF), чтобы остановить распространение материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми (CSAM).

После ареста Дурова Telegram объявил о ряде изменений в своей работе, в том числе:

• IP-адреса и номера телефонов лиц, нарушающих правила, будут переданыполиции в ответ на обоснованные законные запросы;

• такие функции, как «люди рядом», которые, как было признано, имеют проблемы с ботами и мошенниками, будут отключаться;

• будут публиковаться регулярные отчеты о прозрачности относительно того, какой объем контента удален, — стандартная отраслевая практика, которую компания ранее отказывалась соблюдать.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Телеграм Отчет о модерации Блокировка каналов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40