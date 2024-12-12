Telegram заблокировал более 15 миллионов каналов и групп в 2024 году

Команда мессенджера Telegram за текущий год заблокировала более 15,3 миллиона каналов и групп, нарушающих правила сообщества. Об этом сообщается в отчете о модерации приложения, опубликованном администрацией Telegram.
Согласно отчету, ежедневно Telegram удаляет десятки тысяч групп и каналов. Под блокировку попадает контент, подстрекающий к насилию, а также распространяющий информацию о жестоком обращении с детьми и торговле незаконными товарами. С начала нынешнего года модераторы используют инструменты на основе искусственного интеллекта.
Только в 2024 году приложение заблокировало почти 129 тысяч сообществ, связанных с терроризмом и более 100 миллионов единиц «террористического» контента.
Мессенджер стал чаще блокировать каналы и группы после задержания основателя компании Павла Дурова в Париже в конце августа. Больше всего удалений пришлось на октябрь.
Команда мессенджера Telegram также согласилась сотрудничать с фондом Internet Watch Foundation (IWF), чтобы остановить распространение материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми (CSAM).
После ареста Дурова Telegram объявил о ряде изменений в своей работе, в том числе:
• IP-адреса и номера телефонов лиц, нарушающих правила, будут переданыполиции в ответ на обоснованные законные запросы;
• такие функции, как «люди рядом», которые, как было признано, имеют проблемы с ботами и мошенниками, будут отключаться;
• будут публиковаться регулярные отчеты о прозрачности относительно того, какой объем контента удален, — стандартная отраслевая практика, которую компания ранее отказывалась соблюдать.
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