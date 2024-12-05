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Общество Telegram согласился сотрудничать с IWF для недопущения распространения детской порнографии

Telegram согласился сотрудничать с IWF для недопущения распространения детской порнографии

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1 комментарий

Команда мессенджера Telegram согласилась сотрудничать с фондом Internet Watch Foundation (IWF), чтобы остановить распространение материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми (CSAM). Об этом 4 декабря сообщило BBC.

IWF используется крупными онлайн-сервисами для обнаружения и удаления CSAM-материалов, а также предотвращения их распространения. Telegram неоднократно отказывался сотрудничать с этой схемой, отмечает издание.

Лишь спустя четыре месяца после того, как основатель Telegram Павел Дуров был арестован в Париже по обвинению в неспособности команды мессенджера модерировать экстремистский контент, платформа объявила о развороте.

IWF охарактеризовал решение Telegram как «переломное», но предупредил, что это первый шаг на «гораздо более долгом пути» для мессенджера.

Дуров обещал «превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», отмечает BBC. «Партнерство с IWF, по-видимому, является последним шагом в этом процессе», — говорится в публикации.

IWF — одна из немногих организаций в мире, которая имеет законное право искать материалы сексуального характера с участием детей и добиваться их удаления.

После ареста Дурова Telegram объявил о ряде изменений в своей работе, в том числе:

• IP-адреса и номера телефонов лиц, нарушающих правила, будут переданы полиции в ответ на обоснованные законные запросы;

• такие функции, как «люди рядом», которые, как было признано, имеют проблемы с ботами и мошенниками, будут отключаться;

• будут публиковаться регулярные отчеты о прозрачности относительно того, какой объем контента удален, — стандартная отраслевая практика, которую компания ранее отказывалась соблюдать.

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Телеграм Павел Дуров IWF Детская порнография
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Комментарии
1
Гость
1 час
> искать материалы сексуального характера с участием детей и добиваться их удаления один несменяемый дедушка целующий мальчиков наконец добился права на забвение и вздохнул с облегчением
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