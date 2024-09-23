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Общество Дуров: IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам»

Дуров: IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам»

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11 комментариев

IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам» в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом 23 сентября сообщил сооснователь мессенждера Павел Дуров.

«Мы обновили наши Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, чтобы обеспечить их соответствие требованиям по всему миру», — уточнил он и добавил, что эта мера была принята для того, чтобы «удержать преступников от злоупотреблений поисковой системой Telegram».

«Поиск предназначен для поиска друзей и получения новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам подорвать целостность нашей платформы, на которой работает почти миллиард пользователей», — заявил Павел Дуров.

По словам предпринимателя, поиск в Telegram работает более эффективно, чем в других мессенджерах, поскольку позволяет находить общедоступные каналы и ботов, но этой функцией «злоупотребляли люди, которые продавали нелегальные товары». За последние несколько недель при помощи искусственного интеллекта специальная команда модераторов сделала этот поиск еще безопаснее.

«Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, больше недоступен», — заключил Дуров и предложил сообщать о небезопасной или незаконной информации боту. Как выяснилось, в России в настоящий момент этот бот не работает.

В старой версии раздела правил Telegram говорилось лишь о терроризме, в новой — о любом нарушении правил мессенджера. В раздел также добавилась формулировка о юридическом анализе как условии для раскрытия данных.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на прогулке по улицам Парижа. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.

Недавно Дуров рассказал, что для повышения безопасности в Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. При этом мессенджер не поменял политику модерации приватных чатов.

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что Дуров полностью следует условиям судебного контроля, установленным после предъявления ему обвинений, и сотрудничает с судебными органами.

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Комментарии
11
гастарбайтер
59 минут
вот и всё...
Заливщик голосовых планок
1 час
"IP-адреса и номера телефонов тех" - неужели, и Депутатов Государственной Думы тоже?
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