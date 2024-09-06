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    Telegram не поменял политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

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    Информация, что Telegram изменил политику безопасности и намерен начать модерацию приватных чатов, которую связали с задержанием Павла Дурова, оказалась недостоверной. В заблуждение пользователей ввели изменения страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ).

    На странице FAQ мессенджера осталась информация о приватности каналов. Ее перенесли в другой раздел. «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», — говорится 6 сентября на странице часто задаваемых вопросов.

    Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.

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