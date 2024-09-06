Telegram не поменял политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Информация, что Telegram изменил политику безопасности и намерен начать модерацию приватных чатов, которую связали с задержанием Павла Дурова, оказалась недостоверной. В заблуждение пользователей ввели изменения страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ).

На странице FAQ мессенджера осталась информация о приватности каналов. Ее перенесли в другой раздел. «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», — говорится 6 сентября на странице часто задаваемых вопросов.