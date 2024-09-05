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Общество СМИ: Дуров не сможет покинуть Францию до марта 2025 года

СМИ: Дуров не сможет покинуть Францию до марта 2025 года

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7 комментариев

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не выпустят из Франции минимум до марта 2025 года. Об этом сообщает издание Paris Match со ссылкой на источники.

Офис Telegram также не получал уведомлений о розыске, а только ордер на обыск, пишут СМИ.

Дурова вместе с его «ассистенткой» Юлией Вавиловой задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Продержав под стражей 96 часов, основателю мессенджера предъявили обвинения в совершении шести преступлений, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Позднее его выпустили под залог в 5 млн евро.

В воскресенье, 1 сентября, его впервые после освобождения заметили на улицах Парижа. По информации Paris Match, он искал квартиру для аренды.

С Дуровым, как с гражданином России, работают по линии МИД. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров РБК, власти РФ начали контактировать с адвокатами создателя мессенджера.

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Комментарии
7
Рострелли
5 сентября 2024, 20:36
Готов отмотать за него срок во Франции до марта 2025 г.
FedorGr
5 сентября 2024, 21:09
Паша будет сидеть ( не у тюрьме) как гражданин, до окончания следствия.. Потом, следствие могут продлить.. и запрет Павлу также... Это зависит от судьи. Потом... В общем надо было Павлу соглашаться на совет Макрона перевести фирму в страну. Получил привилегии, французский паспорт, пора отдавать долги. Молодой Павел ещё, думает если сдал литр спермы, наделал кучу детей, и еще и жён. ЕСТЬ куча евро, всё уже можно В ЖИЗНИ? Демократия она строгая. ТЫ ЕЙ, ОНА ТЕБЕ.
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