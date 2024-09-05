СМИ: Дуров не сможет покинуть Францию до марта 2025 года

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не выпустят из Франции минимум до марта 2025 года. Об этом сообщает издание Paris Match со ссылкой на источники.



Офис Telegram также не получал уведомлений о розыске, а только ордер на обыск, пишут СМИ.

Дурова вместе с его «ассистенткой» Юлией Вавиловой задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Продержав под стражей 96 часов, основателю мессенджера предъявили обвинения в совершении шести преступлений, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Позднее его выпустили под залог в 5 млн евро.



В воскресенье, 1 сентября, его впервые после освобождения заметили на улицах Парижа. По информации Paris Match, он искал квартиру для аренды.



С Дуровым, как с гражданином России, работают по линии МИД. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров РБК, власти РФ начали контактировать с адвокатами создателя мессенджера.

